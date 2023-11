Novidades para versões de desktop do WhatsApp

As versões para computador do WhatsApp também passam por atualizações, apesar de serem menos frequentes. O mensageiro da Meta agora está trabalhando em pelo menos duas novidades, uma para a versão Web do WhatsApp e outra para o aplicativo de Windows.

A primeira novidade é o desenvolvimento de uma nova opção para pesquisas por mensagens escolhendo uma data. Quem revelou a informação foi o site WABetaInfo, especializado em notícias envolvendo o mensageiro, que divulgou uma captura de tela mostrando como deve funcionar a nova opção.

O WhatsApp está trabalhando em um botão de calendário que permitirá aos usuários abrir um painel de seleção de data para facilitar a busca por uma mensagem compartilhada em uma data específica. Este recurso já foi lançado no aplicativo do iPhone com a atualização da versão beta do WhatsApp para iOS.

O recurso promete ser útil aos usuários, pois um dos benefícios mais significativos é a capacidade aprimorada de recuperar mensagens específicas de conversas anteriores. Ao introduzir um recurso de pesquisa com base em data, os usuários poderão encontrar rapidamente quais mensagens foram compartilhadas em uma data específica, melhorando o processo de localização de informações relevantes.

A expectativa é de que, além de economizar tempo, a nova função pode reduzir a frustração associada à navegação por extensos históricos de bate-papo. Um recurso de pesquisa de mensagens que inclui a capacidade de escolher uma data ajudará os usuários a encontrar informações rapidamente, além de se organizar melhor com as mensagens compartilhadas no passado.

Novidade para os usuários de Windows

Em julho, um novo recurso estava disponível nas versões mais recentes do WhatsApp para iOS e Android: a capacidade de abrir chats com números de telefone desconhecidos. Graças a este recurso, é possível abrir um chat com um contato desconhecido sem adicionar o número de telefone à agenda, facilitando aos usuários iniciar conversas e trocar mensagens com pessoas que acabaram de conhecer ou de quem receberam um contato.



A novidade também chegou ao desktop, mas ainda está em fases de testes. Como mostra a atualização 2.2342.6.0 do WhatsApp beta para Windows, alguns beta testers já começaram a utilizar o recurso.

O WhatsApp introduziu uma nova tela onde é possível inserir o número do telefone para que o usuário possa iniciar rapidamente um bate-papo com alguém que não está nos seus contatos. Para usá-la, basta abrir a tela “Novo chat” e será possível encontrar um novo ponto de entrada chamado “Número de telefone”.

É importante ressaltar que o usuário pode continuar pesquisando números de telefone inserindo-os na barra de pesquisa da tela “Novo chat”, algo que já tinha sido implementado em uma atualização anterior.

A novidade deve aproximar ainda mais a experiência de quem usa o app no smartphone com o uso no PC. Além disso, o recurso também oferece uma experiência de mensagens mais privada, uma vez que as configurações de privacidade atuais também se aplicam ao contato desconhecido, uma vez que adicioná-lo ao catálogo de endereços incluiria automaticamente o novo número de telefone nas configurações de privacidade.

Recursos já disponíveis no WhatsApp Web

Além dessas novidades em desenvolvimento e em testes, o WhatsApp trouxe recentemente algumas mudanças significativas na versão web do mensageiro, com novos recursos e uma interface renovada.

Uma das principais mudanças na versão web do WhatsApp é a introdução de filtros para a organização das conversas. Com esses filtros, os usuários poderão encontrar suas mensagens de forma mais rápida e eficiente. As opções de filtragem incluem mensagens não lidas, todas as mensagens, conversas com contatos específicos e grupos. Essa nova funcionalidade tornará a organização das conversas mais ágil e intuitiva.

Outra atualização importante é a nova barra lateral, que foi projetada para proporcionar uma navegação mais fluida e semelhante à do aplicativo móvel. Através dessa barra lateral, os usuários terão acesso rápido a diferentes seções do WhatsApp, como conversas, status, canais, comunidades e mensagens arquivadas. Essa mudança tornará a utilização do WhatsApp Web mais intuitiva e acessível.