Novo adicional de R$ 300 no Bolsa Família é confirmado

Em breve, o Bolsa Família do governo federal poderá contar com mais um adicional. Trata-se de um bônus no valor de R$ 300, destinado a alguns usuários do projeto. A ideia é que os pagamentos comecem a ser feitos apenas a partir do próximo ano em caso de aprovação.

A proposta em questão foi feita pela governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e em caso de aprovação, vai valer apenas para os usuários que fazem parte desta unidade da federação. Ao todo, a expectativa é atender pouco mais de 100 mil famílias com a indicação de pagamento de R$ 300 por mês.

Quem pode receber?

De acordo com as informações preliminares do projeto, o programa Mães de Pernambuco prevê a ajuda para as mulheres que estão em situação de extrema-pobreza, e que possuem filhos com idade entre zero e seis anos. Esta foi uma das principais promessas de campanha da governadora nas eleições do ano passado.

“A mudança em Pernambuco passa por dar vez aos invisíveis. Focar esse trabalho em uma secretaria que terá essa atribuição específica ajudará o nosso roteiro de combate à fome em Pernambuco. A nossa proposta é que a secretaria garanta mais eficiência e promova uma atenção ainda mais especial às políticas para a população que infelizmente convive com a insegurança alimentar”, disse a governadora.

“A sensibilidade social será uma marca da nossa gestão, e acredito que a medida terá apoio das deputadas e deputados, que passam agora a apreciar a matéria”, completou ela.

Sou pernambucano. O que fazer para receber o adicional do Bolsa Família?

Neste momento inicial de tramitação, os pernambucanos não têm muito o que fazer a não ser acompanhar a evolução das discussões do projeto na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco (Alepe). Há uma grande expectativa de aprovação ainda este ano.



Logo depois de uma possível e provável aprovação, o projeto deve seguir para o processo de regulamentação. Será apenas neste momento que o governo local vai indicar as regras gerais de recebimento, como processo de seleção das famílias e o formato de pagamento, por exemplo.

Se você não faz parte do Bolsa Família no estado de Pernambuco, não poderá receber este adicional de R$ 300. Entretanto, o fato é que a versão nacional do programa seguirá fazendo os pagamentos de adicionais próprios não apenas neste mês de novembro, mas também nos meses seguintes.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os atuais benefícios internos do Bolsa Família são:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Em novembro, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados ainda no último dia 17, e devem seguir normalmente até o dia 30 deste mês. Abaixo, você pode conferir o calendário completo de liberações do benefício.

Usuários com NIS terminado em 1: 17 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 2: 20 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 3: 21 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 4: 22 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 5: 23 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 6: 24 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 7: 27 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 8: 28 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 9: 29 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 0: 30 de novembro.