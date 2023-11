Novo Bolsa Família ajudou a reduzir inadimplência, diz pesquisa

O que você faz com o dinheiro do seu Bolsa Família? Uma pesquisa realizada e divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que boa parte dos usuários pode estar usando o saldo para pagar contas, e se livrar da situação da inadimplência.

O fenômeno pode ajudar a explicar o recuo na proporção de famílias endividadas no país. O percentual passou de 77,4% em setembro para 76,9% no mês de outubro deste ano. A fatia de inadimplentes também foi reduzida, passando de 30,2% em setembro para 29,7% em outubro deste ano.

O impacto do Bolsa Família

A queda pode ter várias explicações, e os repasses turbinados do Bolsa Família pode ser uma delas. Este é o maior programa de transferência de renda do país. De acordo com dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, pouco mais de 21 milhões de pessoas recebem o saldo, que faz pagamentos médios de R$ 688 por mês.

“A inflação corrente mais comportada e o mercado de trabalho formal ainda absorvendo pessoas de menor instrução favorecem os orçamentos domésticos, fazendo com que menos pessoas recorram ao crédito”, explica a CNC, em nota.

“As políticas de transferência de renda mais robustas (valorização do Bolsa Família e salário mínimo, saques alternativos do FGTS) também auxiliam a renda disponível e a redução do volume de consumidores endividados.”

Desenrola

Desde o lançamento do programa Desenrola, quase R$ 2 bilhões em dívidas foram negociados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo federal. Os números consideram os procedimentos realizados até o último dia 2 de novembro.

Neste período, estima-se que mais de 1 milhão de débitos tenham sido totalmente negociados através do sistema do Desenrola. As dívidas que somaram R$ 2,1 bilhões, acabaram sendo quitadas por pouco mais de R$ 262 milhões.



Usuário do Bolsa Família pode entrar no Desenrola

O governo federal considera que esta nova fase do Desenrola será maior do que a primeira, já que desta vez o foco estará nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Usuários do programa Bolsa Família que estão em situação de inadimplência, por exemplo, poderão ser atendidos nesta nova etapa do projeto.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também já antecipou que as pessoas que estão em situação de inadimplência por causa de dívidas do consignado do Auxílio Brasil também poderão ser atendidas pelo Desenrola, desde que ainda estejam no Cadúnico, ou que ao menos tenham uma renda per capita de até dois salários mínimos.

O sistema do Desenrola permite que o cidadão escolha o banco da sua preferência para realizar o seu procedimento de negociação da dívida.

“Desde a abertura da plataforma, débitos de até R$ 5 mil com os maiores descontos já podiam ser pagos a prazo, em até 60 meses. Agora as demais dívidas com valor atualizado em até R$ 5 mil também contarão com possibilidade de parcelamento. Novas dívidas que já estão no programa poderão ser incluídas na negociação a prazo ao longo dos próximos ciclos”, disse o Ministério da Fazenda.

Bolsa Família volta no dia 17

Dentro de mais alguns dias, o governo federal deverá retomar os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os repasses serão retomados no próximo dia 17, e deverão seguir até o dia 30 de novembro.

Assim como nos meses anteriores, o usuário precisa se basear sempre no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando poderá receber o saldo em sua conta. Quem tem NIS final 1, por exemplo, poderá receber o Bolsa Família no dia 17, já quem tem NIS final 2 poderá receber no dia 18, e assim sucessivamente.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de novembro.

NIS terminado em 1: 17 de novembro;

NIS terminado em 2: 20 de novembro;

NIS terminado em 3: 21 de novembro;

NIS terminado em 4: 22 de novembro;

NIS terminado em 5: 23 de novembro;

NIS terminado em 6: 24 de novembro;

NIS terminado em 7: 27 de novembro;

NIS terminado em 8: 28 de novembro;

NIS terminado em 9: 29 de novembro;

NIS terminado em 0: 30 de novembro