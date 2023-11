Novo empréstimo do Caixa Tem é liberado! Veja como solicitar

O Caixa Tem acaba de disponibilizar uma nova linha de crédito, oferecendo a oportunidade para indivíduos e empresas solicitarem um empréstimo de até R$ 3 mil. Este empréstimo é parte do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital).

Através desta modalidade, os Microempreendedores Individuais (MEIs) podem solicitar o empréstimo da Caixa Tem de até R$ 3 mil. Destaca-se que todo o processo é totalmente digital, o que significa que o solicitante pode adquirir o dinheiro sem sair de casa.

Quem pode solicitar o empréstimo da Caixa Tem?

Para financiar este empréstimo, o Governo Federal recorre à verba do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que já soma mais de R$ 3 bilhões.

Os candidatos ao empréstimo da Caixa Tem devem pertencer a um de dois públicos-alvo:

Indivíduos que desejam empreender MEIs

Requisitos para o empréstimo da Caixa Tem

Para os empreendedores, é necessário que a atividade exercida tenha uma receita bruta anual de, no máximo, R$ 360 mil. Para o Governo Federal, os indivíduos são considerados empreendedores individuais.

O dinheiro obtido pelo empréstimo deve ser utilizado de alguma forma no negócio do solicitante, seja para aumentar o capital de giro, comprar insumos ou investir em equipamentos e utensílios que favoreçam a produção.



Durante a contratação da linha de crédito no Caixa Tem, o cliente deve assinar uma declaração de que o dinheiro será usado exclusivamente no negócio. Para isso, será necessário responder a um quiz interativo sobre educação financeira e uso consciente do crédito.

Condições do empréstimo para cada perfil

Para indivíduos

Limite de crédito: R$ 1 mil

Prazo de pagamento: 24 meses

Juros: a partir de 1,95% ao mês = 26,08% ao ano

Para MEIs

Juros: a partir de 1,99% ao mês = 26,68% ao ano

Como solicitar o empréstimo da Caixa Tem?

A solicitação da nova linha de crédito deve ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Basta selecionar a opção “Crédito Caixa Tem” após atualizar o aplicativo pela loja digital do sistema correspondente ao seu aparelho, seja Android ou iOS.

Depois de submeter o pedido, a equipe da instituição financeira tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação. Para ajudar neste processo, o solicitante pode informar qual será a finalidade de uso da nova linha de crédito.

Caso a linha de crédito seja aprovada, o valor solicitado será automaticamente depositado na conta digital do Caixa Tem. Todos os bancos estão habilitados a realizar este tipo de operação.

A nova linha de crédito do Caixa Tem é uma excelente oportunidade para indivíduos e MEIs que desejam investir em seus negócios. Com o processo totalmente digital, é possível solicitar o empréstimo sem sair de casa. Então, se você se enquadra nos critérios, não perca tempo e solicite o seu empréstimo agora mesmo!

Benefícios do Crédito CAIXA Tem

Oportunidade de Crescimento

Com o Crédito CAIXA Tem, você pode solicitar até R$ 3.000,00 para investir em seu negócio. Isso significa ter a oportunidade de expandir suas operações, melhorar a qualidade de seus produtos ou serviços, ou até mesmo explorar novos mercados.

Economia

A CAIXA oferece as melhores taxas de juros do mercado para este tipo de empréstimo, possibilitando economia considerável em longo prazo. Além disso, não há taxa de abertura de crédito, o que é mais uma vantagem em termos de economia.

Prazo Flexível

O prazo de pagamento do Crédito CAIXA Tem é bastante flexível. Você tem até 24 meses para pagar o empréstimo, o que permite um planejamento financeiro eficiente.

Praticidade

O processo de solicitação do Crédito CAIXA Tem é bastante prático. Você pode preencher um formulário online para que um gerente entre em contato ou, se preferir, pode ir diretamente a uma agência da CAIXA.

Perguntas Frequentes Sobre o Crédito CAIXA Tem

Abaixo, listamos algumas perguntas frequentes sobre o Crédito Caixa Tem e suas respectivas respostas.

Qual o valor máximo que posso solicitar? Você pode solicitar até R$ 3.000,00 com o Crédito CAIXA Tem. Quais são os prazos para pagamento? O prazo para pagamento é de até 24 meses. Quais documentos são necessários para solicitar o Crédito CAIXA Tem? Você precisará do CCMEI, DASN SIMEI do último exercício fiscal, e documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência).