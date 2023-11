Novo filme de comédia dirigido por mulheres de Kim Kardashian fecha acordo com a Netflix

Kim Kardashian está saltando do Hulu para o Netflix – pelo menos para filmes – porque ela vendeu uma próxima comédia que estrelará para a gigante do streaming … isso depois de muito interesse.

Prazo final deu a notícia no domingo … um novo filme chamado “A Quinta Roda” acabou de ser vendido para a Netflix após uma aparente guerra de ofertas para abocanhar os direitos entre 5 estúdios diferentes. No final, a Netflix fez a oferta vencedora… embora não esteja claro quanto eles desembolsaram.

Pell é um conhecido e consagrado escritor de comédias de TV… assim como Brito. Pell tem um currículo mais longo, com muitos créditos no ‘SNL’. Ela também escreveu o Amy Poehler / Tina Fey filme “Irmãs”.

Considerando a extensa história de Pell com estrelas de ‘SNL’ … você provavelmente pode esperar o mesmo tipo de humor de meados de 2010 para este novo filme – apenas com um pequeno toque de poder de estrela de Kim K.

Claro, a maior lição aqui é o fato de que Kim está mergulhando ainda mais na atuação. Ela já teve uma corrida em ‘AHS’ este ano… além de todos os outros papéis menores que ela fez no passado. Mas isso seria uma flexibilidade ainda maior… ela liderando uma comédia.

Veremos o que acontece… O prazo diz que isso foi escolhido pela equipe de “orçamento médio” da Netflix – e de acordo com relatos, a Netflix pretende gastar entre US$ 30 e US$ 80 milhões nisso.