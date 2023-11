Novo golpe do cartão ASSUSTA brasileiros; Veja como funciona

Um golpe originário do Brasil está fazendo vítimas principalmente em lojas de shopping e postos de gasolina, ao possibilitar o desvio de pagamentos por aproximação. A revelação foi feita durante um evento da Kaspersky no dia 21 de novembro.

A estratégia utilizada pelos criminosos para contornar o protocolo de segurança empregado nos pagamentos por aproximação e aplicar o golpe é bloquear a comunicação da maquininha de cartão. Uma mensagem, repleta de falhas de acentuação e digitação, é então exibida, alertando o cliente com os dizeres: “ERRO APROXIMACAO INSIRA O CARTAO.”

Este golpe do cartão visa induzir o comprador a optar pelo método tradicional, inserindo o cartão e digitando a senha. No entanto, conforme alerta a Kaspersky, nesse momento o vírus estabelece uma conexão falsa. Em vez de a transação de pagamento se comunicar com a instituição financeira, as informações são direcionadas diretamente para os criminosos, permitindo a realização de uma compra fictícia.

Fraude digital em pagamentos por aproximação

O esquema em questão foi inicialmente revelado pela Folha de S.Paulo em janeiro e, conforme informações, está em operação desde novembro do ano passado, contudo, sem detalhes específicos sobre as vítimas. A Kaspersky, empresa de segurança digital, afirma que este é o primeiro caso em que esse formato de transação foi comprometido por cibercriminosos.

A habilidade dos criminosos em bloquear a comunicação das maquininhas de cartão e induzir os consumidores ao método tradicional revela uma sofisticação crescente nas estratégias de fraude digital. O alerta emitido pela Kaspersky sobre a criação de uma conexão falsa durante a inserção do cartão e senha acentua a necessidade de aprimoramentos na segurança dos métodos de pagamento.

No entanto, em janeiro, a Abecs afirmou não ter detectado evidências da atuação do malware em questão. “[A associação] continuará monitorando e buscando informações junto ao mercado sobre o suposto golpe para impedir o pagamento por aproximação, uma modalidade de pagamento extremamente segura”, declarou na época.

À medida que as autoridades e entidades de segurança intensificam seus esforços para compreender essa ameaça, a conscientização dos consumidores sobre práticas seguras de transação digital torna-se fundamental.



