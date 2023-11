Novo livro afirma que a Família Real optou por ignorar a morte de George Floyd e o movimento BLM

MO escândalo do minério deve atingir a Família Real Britânica com um novo livro do jornalista Omid Scobie que revelará mais negociações internas da monarquia do Reino Unido.

Scobie é amigo de longa data do Príncipe Harry e Meghan Markle e em seu último lançamento, “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”, revelações mais impressionantes virão à tona.

Uma delas é a reação da Família Real aos protestos Black Lives Matter (BLM) que engolfam o mundo após a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

“Durante meus anos cobrindo a realeza, fui regularmente surpreendido pela atitude blasfema do Palácio quando se trata de qualquer coisa relacionada à raça, ao racismo ou às questões que afetam as pessoas de origem minoritária”. Scobie escreveu em seu próximo livro.

“Uma questão global de direitos civis estava a forçar mudanças em todo o mundo, mas a família real optou por ignorá-la completamente.

“Todas as vezes que eu enviava e-mails ou telefonava para a equipe de comunicações do Palácio de Buckingham (mais do que semanalmente durante o auge das marchas do BLM), meus pedidos de orientação oficial ou não oficial sobre se poderíamos ver os membros da família reconhecerem este momento extremamente importante ficou visivelmente sem resposta – eles responderam a outras perguntas que eu tinha, mas não a essa.

“O Palácio fica famoso por ficar longe de tudo o que considera político, mas, ao contrário das complexidades políticas envolvidas no movimento nos Estados Unidos, o apoio do BLM na Grã-Bretanha significou simplesmente enfrentar e enfrentar o racismo”.

Príncipe Harry e Meghan no BLM

Relatórios em 2020 indicam que Príncipe Harry e Meghan foram grandes apoiadores do BLM com Scobie revelando na época que a dupla estava se reunindo com grupos ativistas para ‘se educar’ sobre o assunto.

“Isso é algo incrivelmente pessoal para Meghan, especialmente considerando tudo o que ela vivenciou”. Scoble disse na época. “E como casal, é claro, é muito importante. Ambos estão sentindo isso, assim como todos nós.”

Enquanto isso, quando Harry e Meghan subiram ao palco no 2022 NCAAP Image Awards e começaram a discutir a morte de George Floyd.

“Mudamo-nos para a Califórnia, meu estado natal, pouco antes do assassinato de George Floyd”, Markle disse. “Para a América Negra, aqueles nove minutos e 29 segundos transcenderam o tempo, invocando séculos de nossas feridas não curadas.

“Nos meses que se seguiram, enquanto meu marido e eu conversávamos com a comunidade dos direitos civis, nos comprometemos e à nossa organização, Archewell, em iluminar aqueles que estão promovendo a justiça e o progresso racial”.