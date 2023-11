O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais populares em todo o mundo, incluindo o Brasil. Nos últimos meses, suas atualizações têm sido frequentes, e um novo recurso tem chamado a atenção dos usuários.

WhatsApp: novo recurso disponível para Android e iOS pode ser utilizado de forma flexível

Agora, é possível fixar mensagens em chats pessoais ou grupos do WhatsApp por um período determinado, oferecendo uma flexibilidade incrível.

Recurso aguardado agora disponível para iOS

Esta funcionalidade do WhatsApp tem sido uma das mais aguardadas pelos usuários nos últimos meses. Inicialmente, estava disponível apenas para dispositivos Android.

No entanto, de maneira gradual, tem sido liberada também para os usuários do iOS, tornando-se acessível a uma base ainda maior de pessoas.

Desse modo, a novidade permite que os usuários fixem conversas em grupos do WhatsApp ou chats pessoais de forma temporária. Assim sendo, você pode optar por fixar uma mensagem por 24 horas, 7 dias ou 30 dias, o que oferece grande flexibilidade em como você organiza suas conversas.

Alternativa ao fixar tradicional

Este novo recurso surge como uma alternativa ao popular “fixar” já existente no WhatsApp, que mantém as conversas fixas por tempo indeterminado. No entanto, a nova função oferece muito mais opções e controle sobre suas mensagens.



Dessa maneira, agora é possível fixar conversas importantes que deseja ler ou responder posteriormente, mas por um período determinado.

Por exemplo, se um cliente envia uma mensagem e você não pode respondê-la imediatamente, basta fixá-la por 24 horas e garantir que a conversa esteja no topo da sua lista quando você estiver pronto para responder.

Com mensagens fixadas, é mais difícil esquecer de algo importante, pois sempre que você abrir o WhatsApp, a conversa estará lá, pronta para ser lida ou respondida.

Como usar este recurso do WhatsApp

De forma geral, usar esse novo recurso é bastante simples e complementa a funcionalidade existente de fixar mensagens. Sendo assim, para fixar uma mensagem, basta pressionar a mensagem ou o chat desejado e, em seguida, selecionar a opção “Fixar”.

Uma vez feito isso, você poderá escolher o período de tempo que deseja que a mensagem seja fixada: 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Além disso, você tem a liberdade de desafixar mensagens a qualquer momento, proporcionando total flexibilidade.

É possível fixar quantas mensagens desejar, e elas serão organizadas em uma aba separada das outras mensagens, em contraste com a opção de fixar nativa já existente no aplicativo.

Disponibilidade para Android e iOS

Dessa maneira, esta funcionalidade já está disponível para dispositivos Android desde a atualização de outubro. Contudo, para os usuários do iOS, essa funcionalidade chegará nas próximas semanas, permitindo que um público ainda maior aproveite essa nova funcionalidade.

Certamente, o novo recurso de fixar mensagens por tempo determinado no WhatsApp oferece aos usuários uma maneira conveniente de gerenciar suas conversas.

Uma maneira atual de se organizar

Agora é possível organizar suas mensagens de forma eficaz, garantindo que você não se esqueça de responder a mensagens importantes. Com a disponibilidade desse recurso, os benefícios práticos do WhatsApp se tornam ainda mais evidentes.

Contudo, para se manter atualizado com todas as atualizações e novas funcionalidades, você pode optar por se tornar um membro do Grupo Beta de Testes, uma oportunidade para testar novas funcionalidades e relatar possíveis bugs ou problemas à equipe do WhatsApp.

Portanto, aproveite ao máximo esse novo recurso e mantenha suas conversas organizadas de acordo com suas preferências. Contudo, de forma geral, tenha cuidado com golpes que envolvam a ferramenta.

Principalmente, considerando falsas atualizações, ou ainda, mensagens que solicitam depósitos em dinheiro ou Pix para contatos conhecidos. Sempre contate a pessoa de seu conhecimento para conferir a informação.