Novo Saque LIBERADO no valor de R$6.200; veja se você pode receber

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando um saque especial de até R$ 6.220 para trabalhadores em determinadas regiões do Brasil. Essa modalidade de saque se refere ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e está sendo autorizada em quatro municípios do sul do país, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Saque da Caixa disponível hoje (09)

O saque calamidade da Caixa fica disponível quando o governo decreta situação de emergência ou calamidade pública. Para ter acesso a esse saque, é necessário ser um trabalhador com carteira assinada que reside em um dos municípios identificados pela Defesa Civil Municipal. Os municípios atualmente aptos a solicitar o saque de calamidade são Bagé, Agronômica, Bocaina do Sul e Irineópolis.

Prazo para solicitar o saque

O prazo para solicitar o saque da Caixa varia conforme a cidade. Para Bagé (RS), o prazo se estende até o dia 25 de dezembro de 2023, enquanto os residentes de Agronômica, Bocaina do Sul e Irineópolis (SC) têm até 14 de janeiro de 2024.

Como solicitar a retirada?

Para realizar o saque da Caixa no valor de até R$ 6.220, os trabalhadores devem utilizar o Aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS. Siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo FGTS e faça o login com seus dados de registro. Navegue até a seção “Meus Resgates”. Selecione a opção “Outras Situações de Saque”. Escolha a opção “Calamidade Pública” e informe a cidade de residência. Envie os documentos necessários, como uma foto do documento de identidade e um comprovante de residência. Escolha entre as modalidades de recebimento do FGTS: “Crédito em conta bancária de qualquer instituição” ou “Saque presencial”. Aguarde a análise da solicitação. Se aprovada, o montante estará disponível na conta do trabalhador em até cinco dias úteis.

Lembramos que é essencial ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado um saque por motivo de calamidade pública nos últimos doze meses.



Benefícios do saque calamidade do FGTS

O saque calamidade do FGTS pretende ajudar as famílias afetadas por desastres naturais ou emergências. Com esse saque, os trabalhadores podem recuperar parte ou todo o valor perdido devido a esses eventos. Uma das vantagens desse tipo de saque é que não é necessário indicar a finalidade do dinheiro.

Além disso, o processo de solicitação pode ser realizado tanto presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal quanto pelo aplicativo FGTS, o que traz mais comodidade e agilidade para o trabalhador.

Documentos necessários para o saque

Antes de solicitar o saque calamidade, é importante reunir todos os documentos necessários. Confira a lista abaixo:

Comprovante de residência no nome do trabalhador emitido nos últimos 120 dias antes do decreto de calamidade pública (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários, carnês de pagamentos, entre outros).

Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado.

CPF.

Carteira de Trabalho física ou digital, ou qualquer outro documento que comprove o vínculo empregatício.

Caso o trabalhador não possua comprovante de residência em seu nome, poderá emitir uma declaração através do Governo Municipal ou Distrito Federal, atestando que é residente da área afetada pelo desastre.

Considerações finais

O saque da Caixa de até R$ 6.220 para trabalhadores em situação de calamidade é uma oportunidade importante para aqueles afetados por desastres naturais ou emergências. Através do Aplicativo FGTS, é possível realizar a solicitação de forma rápida e prática, garantindo o acesso aos recursos do FGTS para auxiliar na reconstrução e recuperação dos bens perdidos.

É fundamental estar atento aos prazos estabelecidos para cada cidade e reunir todos os documentos necessários para o saque. Lembre-se de que o saque reduzirá o saldo da conta do FGTS e, consequentemente, o rendimento do fundo.

Portanto, se você é um trabalhador com carteira assinada residente em uma das cidades autorizadas, aproveite essa oportunidade e solicite o saque da Caixa para receber o valor a que tem direito.