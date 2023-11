Com a crescente incidência de golpes relacionados a transações eletrônicas no Brasil, o Banco Central (BC) anunciou recentemente o lançamento de uma ferramenta inovadora.

Novo sistema do BANCO CENTRAL promete reduzir FRAUDES BANCÁRIAS e aprimorar rastreamento de transações suspeitas

Essa ferramenta visa conter as fraudes bancárias e aprimorar o rastreamento de transações suspeitas, proporcionando maior segurança às operações financeiras.

Uma resposta contra as fraudes financeiras

Em resumo, o sistema recém-introduzido foi desenvolvido com o propósito específico de reduzir as perdas significativas enfrentadas por clientes e instituições financeiras devido a atividades fraudulentas. Atualmente, as instituições são muitas vezes obrigadas a reembolsar valores em situações comprovadas de fraude, gerando prejuízos consideráveis para ambas as partes.

Este novo sistema funciona como uma rede eletrônica integrada que interliga os bancos, permitindo o compartilhamento de dados relevantes em casos de transações suspeitas.

Contudo, uma das características mais notáveis é a capacidade de detalhar informações completas sobre transações fraudulentas. Assim, incluindo dados do cliente e da conta, valores, instituições envolvidas e destinatários das transações sob suspeita.

Operação e funcionamento da ferramenta

De forma geral, para garantir uma resposta ágil contra possíveis fraudes, as instituições financeiras têm a responsabilidade de inserir os detalhes das operações suspeitas no sistema dentro do prazo de 24 horas. Além disso, mensalmente, no dia 15, é requerida uma declaração de conformidade em relação aos indícios do mês anterior.



Entretanto, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ressalta que essa ferramenta oferece aos bancos um instrumento adicional para a verificação durante o processo de abertura de contas correntes e no esforço contínuo de prevenção a fraudes. Sendo assim, este novo recurso é considerado uma camada extra de segurança, reforçando os protocolos já existentes.

Estímulo à comunicação e identificação de padrões suspeitos

Além de se proteger contra golpes mais simples, o objetivo principal dessa inovação é a possibilidade de identificar padrões de comportamento dos fraudadores.

Certamente, isso se torna especialmente crucial no combate a esquemas fraudulentos complexos. Tais como contas laranjas, onde a comunicação entre os bancos pode revelar estratégias e táticas utilizadas por criminosos.

Concisamente, a expectativa é que essa nova ferramenta encoraje e facilite a comunicação entre as instituições financeiras. Desse modo, fortalecendo a segurança do sistema como um todo e agindo como uma defesa coletiva contra atividades fraudulentas no setor bancário brasileiro.

Em resumo, a iniciativa do Banco Central em introduzir essa ferramenta de compartilhamento de informações entre instituições financeiras marca um passo significativo na melhoria da segurança e prevenção de fraudes no mercado bancário nacional.

Uma vez que este movimento representa um esforço conjunto para garantir transações mais seguras e proteger tanto os clientes quanto as instituições contra atividades maliciosas.

Proteja-se de fraudes bancárias

Nunca compartilhe informações sensíveis, como senhas, códigos de acesso ou números de conta, com ninguém, seja por telefone, e-mail ou mensagens. Uma vez que os bancos e instituições financeiras nunca solicitam esses detalhes por esses meios.

Fortaleça suas senhas

Utilize senhas fortes e únicas para suas contas bancárias e altere-as regularmente. Dessa maneira, evite senhas óbvias e fáceis de serem descobertas, como datas de aniversário ou sequências numéricas simples.

Fique atento a links e anexos

Desconfie de links ou anexos em e-mails ou mensagens de remetentes desconhecidos. Já que esses podem conter malware projetado para roubar suas informações pessoais quando clicados ou abertos.

Verifique suas transações regularmente

Mantenha um olhar atento sobre suas transações bancárias. Assim sendo, verifique seu extrato regularmente para identificar e relatar imediatamente qualquer atividade suspeita ou não reconhecida.

Use soluções de segurança atualizadas

Por fim, mantenha seus dispositivos eletrônicos, como computadores e smartphones, atualizados com as últimas versões de software e antivírus. Visto que isso ajuda a proteger seus dados contra ameaças cibernéticas.