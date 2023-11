Novo vídeo da explosão da Rainbow Bridge mostra carro no ar, batendo e explodindo

Surgiu um novo vídeo do horrível acidente de carro na fronteira entre os EUA e o Canadá, que deixou 2 pessoas mortas e as autoridades lutando por respostas.

O vídeo oferece uma visão mais clara do Bentley que decolou… depois caiu e explodiu em um posto de guarda na fronteira, matando os dois ocupantes lá dentro – marido e mulher.

O Bentley caiu no lado americano da travessia da ponte. O casal estava a caminho do show do KISS em Toronto, mas quando o show foi cancelado eles decidiram ir a um cassino.