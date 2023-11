Novo vídeo mostra acidente selvagem no estado de Washington, passageiro morre

Uma mulher dirigindo um Porsche a mais de 160 quilômetros por hora em uma rodovia do estado de Washington perdeu o controle e voou, batendo e matando seu passageiro – e tudo foi capturado em vídeo.

26 anos Ting Ye foi acusada de homicídio veicular quando um juiz do condado de King emitiu um mandado de prisão para ela após o acidente de 30 de setembro em Bellevue, WA.

Imagens de câmeras de trânsito capturaram Ye zunindo pela rodovia no carro esporte com seu passageiro, Yabao Liu nas primeiras horas da manhã.

De acordo com os documentos judiciais, Ye não cooperou com a polícia e escapou do centro médico, seguindo para o Canadá antes de fugir para a China.