novos dados divulgados SURPREENDEM brasileiros

No período de janeiro a setembro de 2023, o Brasil registrou a criação de 1,5 milhão de novos empregos formais, sendo que 1,1 milhão dessas vagas, ou seja, 71% do total, foi gerada por micro e pequenas empresas. Os meses de agosto e setembro se destacaram como os mais produtivos.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 6 de novembro, em um relatório elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Essas estatísticas são baseadas em informações ajustadas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Essa tendência positiva na geração de empregos pelas micro e pequenas empresas é um bom sinal para a economia brasileira. Além disso, os dados destacam a importância desse setor na criação de oportunidades de trabalho no país.

Vagas de trabalho geradas em setembro

De acordo com o Sebrae, das mais de 211 mil vagas de trabalho geradas em setembro, um total de 147.173 postos de trabalho foram criados por micro e pequenas empresas, o que representa 69,5% do total. Já no mês de agosto, das cerca de 219 mil vagas geradas, 160.899 delas foram provenientes de pequenos negócios.

Além disso, a contribuição das empresas de médio e grande porte também é notável, com um total de 307,9 mil novas vagas geradas no acumulado do ano. Esse número corresponde a 19,2% do total de cerca de 1,5 milhão de novos empregos gerados entre janeiro e setembro de 2023.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, esses números positivos refletem a recuperação da prosperidade no Brasil. Ele destacou que a geração de empregos desempenha um papel fundamental na revitalização da economia, permitindo que os brasileiros voltem a consumir e gerar renda.

Lima ressaltou que a economia do país está se fortalecendo, com um PIB em expansão, superávit na balança comercial e inflação controlada, sinalizando um horizonte promissor para o Brasil. O crescimento equilibrado entre diferentes setores empresariais demonstra a solidez da economia brasileira.



Setor de serviços impulsiona geração de empregos

De acordo com dados divulgados pelo Sebrae, o setor de serviços foi o principal impulsionador da geração de empregos no Brasil durante setembro de 2023. No âmbito das micro e pequenas empresas, o setor de serviços liderou a criação de postos de trabalho, preenchendo um total de 68,4 mil vagas.

Essa tendência se manteve consistente ao longo do ano, com as micro e pequenas empresas continuando a liderar na criação de vagas de emprego. No acumulado de 2023, os setores de serviços, construção e comércio se destacaram, contribuindo com 590,6 mil, 218 mil e 162 mil vagas, respectivamente.

No que diz respeito às empresas de médio e grande porte, o setor de serviços também liderou em setembro, com a geração de 26,5 mil empregos, seguido pela indústria da transformação, com 24,4 mil vagas, e o comércio, com 6 mil empregos criados. No acumulado do ano, os setores de serviços, indústria da transformação e construção continuaram a se destacar.

Esses dados demonstram a importância contínua dos setores de serviços, construção e comércio na geração de empregos no Brasil. O crescimento constante no número de postos de trabalho em micro e pequenas empresas também reforça as perspectivas positivas para o mercado de trabalho do país.