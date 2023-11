Novos dados sobre saque de dinheiro físico no Brasil são divulgados; Confira agora

Com o surgimento do Pix, e também do pagamento por aproximação com cartões, é possível pensar que poucas pessoas utilizam o dinheiro físico em papel atualmente no Brasil. No entanto, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido da TecBan, mostrou o contrário.

Segundo o levantamento, a proporção de brasileiros que estão conectados à internet, e que realizam o saque de dinheiro físico nos bancos, aumentou. Além disso, 54% dos entrevistados afirmaram que o saque no caixa eletrônico é uma das principais operações realizadas no dia a dia.

Sendo assim, esses dados demonstram um crescimento de 12 pontos percentuais, na comparação com a mesma pesquisa realizada em agosto do ano passado. O levantamento deste ano foi realizado no período entre 25 de setembro a 6 de outubro, de maneira online e com abrangência nacional e margem de erro de 2,5 pontos percentuais. 1.519 brasileiros foram entrevistados no período, pertencentes a todas as classes sociais e econômicas.

Além do saque de dinheiro, as operações bancárias realizadas com mais frequência pelos entrevistados foram: pagamento de contas (69%), recebimento de dinheiro (67%), consulta de saldo e extrato (60%) e compra no cartão de crédito (50%). As operações de recarga de celular e depósitos ficaram mais atrás, com 41% e 42%, respectivamente.

A pesquisa também demonstrou que dois em cada 20 brasileiros (20%), os quais estão conectados à internet e possuem alguma fonte de renda, geralmente recebem o salário em dinheiro físico. Essa situação é ainda mais recorrente nas classes C, D e E.

Dinheiro como forma de pagamento

De acordo com o estudo do Datafolha, 29% dos brasileiros utilizam o dinheiro como principal forma de pagamento no cotidiano, a mesma porcentagem daqueles que preferem o cartão de crédito. Por outro lado, nas classes C, D e E essa taxa sobe para 32%

Confira a seguir as principais respostas sobre qual o motivo para preferir o dinheiro na hora de realizar um pagamento:



Alguns lugares apenas aceitam dinheiro (22% das respostas);

Estou acostumado a realizar os pagamentos desta forma (15%);

Me ajuda a controlar melhor os gastos (10%);

Certos estabelecimentos oferecem descontos para esta forma de pagamento (13%).

Respostas relacionadas à segurança no momento de realizar os pagamentos também apareceram, porém, com menos frequência. O medo de ter o cartão clonado surgiu como justificativa em 4% das respostas, da mesma maneira que o medo de ser roubado ou medo de perder o cartão.

Outros dados do estudo

Segundo a pesquisa do Datafolha, 95% dos brasileiros que estão conectados à internet possuem contas em bancos. Deste total, 67% possuem contas tanto em agências físicas quanto em bancos digitais, e 14% apenas possuem contas nos bancos virtuais. Em 2022, apenas 9% possuíam contas somente em bancos digitais, ou seja, essa proporção cresceu significativamente.

Por fim, o estudo fez uma pergunta aos entrevistados, sobre quais são os principais problemas ligados à tecnologia no momento de realizar um pagamento que já ocorreram. Nesse sentido, 69% das pessoas responderam que já passaram pela situação de não conseguir realizar uma transferência devido à instabilidade da internet, e 60% afirmaram que não conseguiram fazer a transação devido à falha de conexão com o banco. Nesse quesito o dinheiro é muito mais garantido, e pode ser um motivo de preferência no momento do pagamento.