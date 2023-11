Novos detalhes surgem sobre a disfunção dos Steelers: Diontae Johnson fez com que Matt Canada fosse demitido?

Dapesar de ter dois jogos acima de 0,500 e estar diretamente no Imagem dos playoffs da AFCo Pittsburgh Steelers não tem a vibração de um verdadeiro time de playoffs. Seus últimos quatro jogos resultaram em duas vitórias sobre times cambaleantes e duas derrotas nas quais o ataque não conseguiu reunir mais de 10 pontos.

A falta de produção ofensiva resultou no muito difamado coordenador ofensivo Matt Canadá sendo demitido na terça-feira. Os torcedores vinham pedindo a demissão do Canadá desde a temporada passada, e o técnico Mike Tomlin finalmente tive que ceder, dada a forma como a equipe lutou para mover a bola e marcar pontos esta estação.

Muitas coisas levaram à decisão, mas o wide receiver Diontae Johnson parecia estar na vanguarda de muitas das frustrações dos Steelers com o Canadá. Durante a derrota dos Steelers para o Cleveland Browns na semana passada, Johnson foi visivelmente chateado à margem e tinha que ser separado de vários treinadores. Ele acabou tendo que discutir com Tomlin para se acalmar.

A explosão de Diontae Johnson levou à demissão de Matt Canada

Agora, ESPN Adam Schefter está relatando que Johnson também teve uma discussão acalorada no vestiário com a segurança do Steelers Minkah Fitzpatrick após o jogo contra os Browns.

Uma fonte disse à ESPN que Johnson, o segundo maior recebedor dos Steelers, continuou “chilreando” para os treinadores durante todo o caminho até o vestiário, onde Fitzpatrick – três vezes All-Pro do time principal – começou a discutir com Johnson. . As palavras entre Johnson e Fitzpatrick tornaram-se “acaloradas”, segundo outra fonte, antes de Heyward e Watt intervirem e evitarem que a situação piorasse.

Schefter também mencionou que o argumento “ajudou a levar Tomlin e os Steelers a demitir o Canadá na terça-feira“.

O fato de que todo Fitzpatrick, Cameron Heyward e TJ Watt teve que se envolver para impedir que Johnson continuasse com seu acesso de raiva diz muito sobre o quão apaixonado Johnson era pelo lutas ofensivas da equipe.

Dito isto, esta não é a primeira vez que Johnson se coloca no centro das atenções. Na temporada passada, ele entrou em um discussão com Mitch Trubisky quando o quarterback reserva substituiu um ferido Kenny Pickett durante o jogo da semana 6 contra o Bucaneiros de Tampa Bay.

Claro, Johnson só quer pegar a bola e marcar pontos para si e para o time. Com a saída do Canadá, o próximo homem culpado se isso não acontecer será o OC interino Eddie Faulkner.