O maior programa de transferência de renda do governo, o Bolsa Família, está prestes a iniciar uma nova rodada de pagamentos para os beneficiários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

CadÚnico: novos pagamentos para beneficiários do Cadastro Único

O início está confirmado para o dia 17 deste mês, e os valores serão disponibilizados diretamente nas contas sociais dos beneficiários através do aplicativo Caixa Tem. No entanto, é importante salientar que, neste mês de novembro, não haverá pagamento de um benefício adicional.

Redução nos depósitos para beneficiários do Auxílio Gás em novembro

As famílias que têm direito tanto ao Bolsa Família quanto ao Auxílio Gás perceberão uma redução nos depósitos de novembro, já que o Auxílio Gás não será repassado neste mês. Em suma, a razão para isso é que o Auxílio Gás é concedido a cada dois meses, e como houve um pagamento em outubro, o próximo repasse só acontecerá em dezembro.

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás segue o mesmo cronograma do Bolsa Família, o que significa que os valores são liberados simultaneamente para as famílias atendidas por ambos os programas. Este auxílio corresponde ao valor completo de um botijão de gás, conforme estipulado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desse modo, em outubro, o auxílio para a compra do gás de cozinha foi depositado no valor de R$ 106. No entanto, não podemos confirmar se o valor se manterá o mesmo em dezembro.

Benefícios assegurados para os inscritos no CadÚnico

Além do Bolsa Família e do Auxílio Gás, os beneficiários do Cadastro Único têm acesso a uma ampla gama de programas sociais que representam um importante suporte para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das famílias inscritas. Dentre os programas disponíveis, podemos destacar:

Carteira do idoso: benefício voltado para idosos de baixa renda que oferece descontos em transportes interestaduais.

Aposentadoria para pessoas de baixa renda: uma assistência previdenciária voltada para cidadãos comprovadamente de baixa renda.

Telefone popular: programa que oferece um telefone fixo com tarifas reduzidas.

BPC – Benefício de Prestação Continuada: benefício assistencial para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

A Tarifa Social de Energia Elétrica proporciona reduções nas faturas de eletricidade para famílias com renda mais baixa.

Minha Casa Minha Vida: programa habitacional que auxilia famílias de baixa renda na aquisição da casa própria.

Identidade Jovem (ID Jovem): facilita o acesso de jovens de baixa renda a eventos culturais, esportivos e meia-entrada em cinemas e teatros.



Outros benefícios para o cidadão

Gratuidade na inscrição do Enem: isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Programas cisternas: incentivo à captação de água de chuva para consumo em regiões de seca.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti): combate ao trabalho infantil e garantia de educação para crianças e adolescentes.

Água para todos: projeto de universalização do acesso à água potável em áreas rurais.

Bolsa Verde (programa que apoia à conservação ambiental): incentivo à preservação do meio ambiente.

Carta social: possibilidade de envio gratuito de correspondências para aposentados de baixa renda.

Serviços assistenciais: auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Programa Brasil Alfabetizado: oferece alfabetização para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental.

Gratuidade na inscrição para concursos públicos: isenção de taxa de inscrição em concursos públicos.

Crédito instalação: concessão de crédito para melhorias habitacionais.

Programa nacional de reforma agrária: auxílio na promoção da reforma agrária no Brasil.

Programa nacional de crédito fundiário: facilita o acesso a terras para agricultores familiares.

Bolsa estiagem: auxílio emergencial para famílias que enfrentam situações de estiagem.