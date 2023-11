Novos pastos para Joe Thornton após sua aposentadoria na NHL

J.poucos dias depois Joe Thorton anunciou sua aposentadoria da NHL e do Tubarões de São Joséele voltará ao esporte, apesar de 24 temporadas na principal liga de hóquei no gelo dos Estados Unidos.

Ele se unirá à equipe do Canadá antes da Spengler Cup, ajudando-os a selecionar sua escalação para o torneio, que será realizado na Suíça, de 26 a 31 de dezembro.

Thortonque venceu o torneio com HC Davos em 2004, tentará ajudar a equipe do Canadá a alcançar a 17ª vitória recorde da Spengler Cup e a primeira desde 2019, e os canadenses não esperaram antes de trazê-lo a bordo.

“A equipe do Canadá salta Joe Thorton‘, após a aposentadoria “, relata Darren Dreger, do TSN Hockey. “O GM assistente de Thornton e Flames, Brad Pascall, cuidará das tarefas de gerenciamento e da montagem da escalação do Canadá para a Spengler Cup deste ano.”

Thorton é medalhista de ouro olímpico pela equipe do Canadá, tendo conquistado o prêmio nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, realizados em Vancouver, na costa oeste do Canadá.

VÍDEO GRÁFICO – O ex-jogador da NHL Adam Johnson morreu após cortar acidentalmente a garganta com um skate

Thornton anuncia aposentadoria da NHL

Ele estava efetivamente aposentado desde o final da temporada 2021/22, pois ficou sem contrato em 2022/23 e não foi contratado antes da temporada 2023/24 em andamento.

Começou sua carreira com o Bruins de Boston antes de mudar de leste para oeste ao se unir aos Sharks na Califórnia, com ele divulgando seu anúncio de aposentadoria por meio deste último.

“A julgar quantas pessoas continuam me perguntando, acho que devo dizer que estou oficialmente me aposentando da NHL”. Thorton disse. “Achei que vocês descobririam isso mais cedo, mas vocês continuaram perguntando, então aqui estou eu me aposentando.

“Tenho muito amor pelo jogo de hóquei e pelas inúmeras pessoas que ajudaram o sonho desse garoto a se tornar realidade. Se você está me procurando, sabe onde me encontrar. Estarei no rinque.”

Thorton jogou pela última vez em 34 jogos com o Panteras da Flórida e atualmente ocupa o 12º lugar no total de pontos, o sétimo em assistências e o sexto em jogos disputados.