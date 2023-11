“Now And Then” dos Beatles faz história nas paradas oficiais do Reino Unido e chega ao primeiro lugar

Os Beatles fizeram história no UK Official Chart com sua faixa mais recente, “Agora e depois.” As lendas do Liverpool chegaram ao número 1, saltando 41 posições desde sua estreia no número 42 na semana passada. Essa conquista é baseada em apenas 10 horas de vendas após o lançamento da pista na quinta-feira.

“Now And Then” utiliza a tecnologia de áudio MAL da WingNut Films para ‘reunir’ o grupo icônico pela última vez. Esta tecnologia inovadora impulsionou-os para o topo da parada oficial de singles, marcando o intervalo mais longo entre o primeiro e o último hit de um artista no topo das paradas – 60 anos depois de seu primeiro single número 1, “De mim para você.”

Os Beatles agora tem 18 sucessos em primeiro lugar, ampliando seu recorde como a banda britânica com o maior número de singles em primeiro lugar no Reino Unido na história das paradas oficiais. Apenas Elvis Presleycom 21 hits número 1, tem mais.

Aqui estão algumas conquistas incríveis de “Now And Then”:

Número 1 com 78.200 unidades combinadas nas paradas do Reino Unido em vendas e streaming. É o single mais vendido do ano até o momento, com 48.600 vendas físicas e por download nos primeiros 7 dias. A faixa também possui as maiores vendas físicas em uma semana em quase uma década (38 mil) e é o single de vinil mais vendido do século até agora (19,4 mil cópias em vinil). Fluxos: “Now And Then” é a faixa dos Beatles mais ouvida em uma semana, com 5,03 milhões de streams. Supera o recorde anterior estabelecido por “Here Comes the Sun” em 2021. O videoclipe de “Now And Then” também se tornou o videoclipe mais assistido dos Beatles em uma semana, com 2,15 milhões de streams.

“Now And Then” é a faixa dos Beatles mais ouvida em uma semana, com 5,03 milhões de streams. Supera o recorde anterior estabelecido por “Here Comes the Sun” em 2021. O videoclipe de “Now And Then” também se tornou o videoclipe mais assistido dos Beatles em uma semana, com 2,15 milhões de streams. Talentos da parada oficial: Os Beatles agora detêm o recorde de maior intervalo entre os singles número 1 (54 anos). Eles ultrapassam Kate Busha diferença de 44 anos entre Morro dos Ventos Uivantes (1978) e Subindo aquela colina (2022). Além disso, eles têm o maior intervalo de tempo entre o primeiro e o último single número 1 de um artista, com 60 anos e 6 meses entre seu primeiro single número 1, “De mim para você” (maio de 1963) e”Agora e depois.” Os Beatles também se tornaram a banda britânica com o maior número de singles número 1 de todos os tempos.

Paul McCartney expressou seu entusiasmo, afirmando: “É incompreensível. Isso me surpreendeu. É também um momento muito emocionante para mim. Eu adorei!” Ringo Starr acrescentou: “A batida continua em Peace & Love”.

O Diretor-Presidente da Empresa de gráficos oficiais, Martin Talbotcomentou sobre o incrível sucesso dos Beatles, dizendo: “Se alguma vez houve alguma dúvida de que os Beatles são a maior banda de todos os tempos, eles certamente os relegaram para a história esta semana.”