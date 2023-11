Nubank anuncia GRANDE novidade em sua plataforma de criptomoedas; Veja qual

A plataforma de criptomoedas do Nubank celebra seu primeiro aniversário com uma expansão significativa, anunciando a inclusão de cinco novas opções de ativos para seus clientes. Desde o seu lançamento há um ano, o banco digital tem consolidado sua presença no universo das criptomoedas e continua a atender às crescentes demandas de investidores.

“O Nubank vai seguir o processo de listagem de novos criptoativos para ampliar o portfólio de opções com curadoria de projetos que estão ganhando tração e aumento de demanda por nossos clientes. O princípio de diversificação é visto como essencial para as pessoas que se interessam profundamente por esta tecnologia e por isso seguiremos fazendo este trabalho que ajuda a equilibrar o risco e o retorno dos usuários”, disse Thomaz Fortes, líder do Nubank Cripto.

As mais recentes adições à plataforma incluem as moedas digitais Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Stella Lumens (XLM), Arbitrum (ARB) e Optimism (OP). Essa decisão visa oferecer aos clientes uma gama ainda mais ampla de opções de investimento, aproveitando o potencial e a diversidade presentes no mercado de criptomoedas.

Clientes do Nubank terão acesso a 14 ativos

A partir desta quinta-feira, dia 16, os clientes do Nubank terão a oportunidade de diversificar ainda mais seus investimentos. Ao longo dos próximos dias, de forma gradual até o dia 24, os usuários terão acesso às moedas digitais Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Stella Lumens (XLM), Arbitrum (ARB) e Optimism (OP).

No ano passado, a plataforma de criptomoedas do Nubank iniciou suas operações liberando as primeiras quatro criptomoedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) e Uniswap (UNI). Desde então, a oferta foi expandida para incluir Litecoin (LTC), Chainlink (LINK), Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH) e Aave (AAVE), todas adicionadas ao longo de 2023.

A decisão de continuar ampliando a oferta de criptomoedas destaca o compromisso do Nubank em oferecer aos seus clientes uma experiência abrangente e atualizada no universo das moedas digitais. A atualização gradual estará completa até o dia 24, permitindo que os clientes do Nubank negociem esses ativos no App do banco digital.

Taxa promocional para compra de criptomoedas



Você também pode gostar:

Os usuários da plataforma de criptomoedas do Nubank têm agora um incentivo adicional para explorar as novas moedas digitais com o lançamento de uma promoção especial de taxas. Com o início da disponibilidade gradual das criptomoedas Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Stella Lumens (XLM), Arbitrum (ARB) e Optimism (OP), os clientes poderão adquirir esses ativos com uma taxa promocional de 0,9% sobre o valor.

Esta taxa promocional representa uma redução significativa em relação à taxa média praticada usualmente, que é de 1,6%. A ação promocional visa incentivar a participação ativa dos usuários na nova oferta de criptomoedas, proporcionando condições ainda mais atrativas para aqueles que desejam diversificar seus investimentos.

Conheça o Nubank Cripto

O Nubank Cripto é uma funcionalidade oferecida pelo Nubank, que permite aos usuários comprar criptomoedas por meio do aplicativo já utilizado para outras transações bancárias. A plataforma oferece conveniência ao integrar a experiência de criptomoedas ao ambiente familiar do aplicativo Nubank.

Os usuários do Nubank Cripto têm a flexibilidade de realizar transações com criptomoedas a qualquer dia e horário, ou seja, a plataforma funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Mais informações sobre o Nubank Cripto podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.