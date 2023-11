Nubank chega a 89,1 milhões de clientes e anuncia maior lucro da história

O Nubank, líder no setor de instituições financeiras digitais, revelou resultados em seu mais recente balanço, demonstrando um crescimento substancial no número de clientes. No terceiro trimestre de 2023, a instituição adicionou 5,4 milhões de novos clientes, elevando sua base global para um total de 89,1 milhões.

Em uma análise anual, o Nubank registrou um aumento notável de 18,7 milhões de clientes, solidificando ainda mais sua posição como um dos principais players no cenário financeiro internacional. Vale destacar que, em outubro, o número de clientes do Nubank ultrapassou a marca de 90 milhões, indicando uma contínua tendência de crescimento.

No mercado brasileiro, o Nubank alcançou a marca de 84 milhões de clientes até o final do terceiro trimestre de 2023, consolidando-se como a quarta maior instituição financeira do país em número de clientes, conforme dados fornecidos pelo Banco Central. O banco digital continua a se destacar não apenas pelo seu crescimento, mas também pela constante adaptação às demandas do mercado em evolução.

Nubank registra lucro recorde de US$ 303 milhões

O Nubank surpreendeu o mercado ao divulgar um lucro líquido de US$ 303 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse valor representa um avanço de 3.784% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que no terceiro trimestre de 2022, o lucro líquido havia sido de US$ 7,8 milhões.

Os dados foram anunciados nesta terça-feira (14), durante a divulgação do balanço trimestral do Nubank. A performance divulgada consolida a instituição financeira como uma força a ser reconhecida no cenário financeiro, destacando-se não apenas pelo crescimento expressivo em sua base de clientes, mas também pelo impacto positivo em seus resultados financeiros.

As projeções do mercado, segundo dados da LSEG, apontavam para uma expectativa de lucro líquido de US$ 288,2 milhões e receita de US$ 2,05 bilhões. No entanto, o Nubank superou essas estimativas.

Além do lucro líquido, o balanço revelou um aumento no lucro líquido ajustado, que atingiu a marca de US$ 355 milhões no 3T23. Esse resultado representa um aumento de 463% em relação aos US$ 63,1 milhões observados no mesmo período do ano anterior.



Sobre o Nubank

O Nubank, uma das pioneiras e líderes do setor de instituições financeiras digitais, tem se destacado no cenário financeiro global. Com sua abordagem inovadora, livre de taxas tradicionais, o Nubank conquistou a confiança de milhões de usuários.

Tornar-se cliente do Nubank é um processo simples e totalmente digital. Para isso, os interessados devem baixar um aplicativo e preencher um formulário de cadastro. O processo envolve fornecer informações pessoais básicas, como nome, CPF, endereço e renda.

Como já dito anteriormente, uma das principais vantagens do banco digital é a ausência de tarifas tradicionais. O Nubank não cobra anuidade, tarifas de manutenção de conta ou taxas para transferências entre contas Nubank. Além disso, todo o processo bancário pode ser feito de forma rápida e simples pelo aplicativo, eliminando a necessidade de visitar uma agência física.

Além do tradicional cartão de crédito sem anuidade, o Nubank oferece uma conta digital completa, permitindo que os clientes realizem pagamentos, transferências e até mesmo invistam diretamente pelo aplicativo. Mais informações sobre os serviços do banco digital podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.