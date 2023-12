Nubank compartilha estratégias para viagens

À medida que o fim de ano se aproxima, muitos indivíduos estão planejando suas merecidas férias para relaxar e recarregar as energias. No entanto, o foco e o planejamento são fundamentais. Pensando nisso, o Nubank, referência em serviços financeiros, compartilhou algumas dicas valiosas para garantir que as viagens de final de ano sejam aproveitadas ao máximo, sem preocupações financeiras.

A instituição financeira destaca a importância de adequar o roteiro às condições financeiras atuais, evitando contratempos desnecessários. Antes de partir para o destino da viagem, é essencial definir objetivos e limites, o que requer uma organização minuciosa do orçamento disponível.

Dicas para planejar as férias

Uma das primeiras recomendações do Nubank é questionar a origem dos fundos para a viagem. O dinheiro pode vir de uma reserva específica para esse propósito, uma bonificação, o tão esperado 13º salário, alguma renda extra inesperada ou até mesmo do salário regular de novembro ou dezembro. Esse passo inicial contribui para uma compreensão clara da fonte financeira e ajuda a estabelecer metas realistas.

Vale lembrar que o banco digital disponibiliza diversos serviços para que os usuários guardem dinheiro ao longo do ano, pensando em uma viagem. No aplicativo do Nubank é possível guardar dinheiro utilizando as Caixinhas com RDB, Caixinhas com fundo Nu Reserva Imediata, Tesouro Selic, Função Resgate Planejado e CDBs. Mais informações sobre as modalidades de investimentos disponíveis podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco.

Além disso, fazer uma boa pesquisa é uma dica essencial. Antes de buscar destinos ou hospedagens, é importante avaliar qual modelo de viagem deseja. É importante levar em consideração se a viagem será em família, casal, com amigos ou sozinho.

Também é preciso avaliar quantos dias estarão disponíveis para a viagem e qual o tipo de transporte será utilizado (carro, avião, ônibus). O transporte a ser escolhido para a ocasião depende do destino desejado e do orçamento disponibilizado para a viagem.

É importante considerar que há diversas opções de passeios, atividades e eventos gratuitos durante a viagem. Portanto, o Nubank recomenda que seus usuários comecem o roteiro buscando essas alternativas antes de explorar as atrações pagas.

Por fim, mas não menos importante, é crucial definir e reservar antecipadamente o tipo de hospedagem. Nos sites de hospedagens os consumidores podem comparar diferentes opções e escolher aquela que melhor se encaixa com o que está procurando no momento.



Controle das finanças durante as viagens

O Nubank destaca a importância de anotar cada despesa ao longo do passeio, seja por meio do celular, computador ou de forma manual. Essa prática simples proporciona visibilidade sobre o valor já gasto, permitindo um acompanhamento detalhado das finanças durante a viagem.

Ao manter todas as despesas registradas, os viajantes têm em mãos uma ferramenta valiosa na hora de tomar decisões financeiras. Se, por exemplo, conseguiram economizar além do necessário e sobrou algum dinheiro é possível se presentear no final da viagem com um jantar em um restaurante mais sofisticado ou a participação em uma atração mais cara.

Essas dicas do Nubank reforçam a importância do planejamento financeiro e do controle consciente dos gastos durante as viagens de fim de ano. Ao adotar essas práticas, os viajantes podem garantir uma maior tranquilidade com as finanças.