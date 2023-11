Nubank: Comprou um produto e ele não foi entregue? Aprenda a fazer contestação

Se você comprou um produto e ele não foi entregue ou se há uma transação na sua fatura que você não reconhece, é possível contestar a compra com o seu cartão de crédito. Neste artigo, o Nubank vai mostrar como você pode fazer isso de forma fácil e rápida.

Antes de começar, é importante ressaltar que, caso não tenha conseguido resolver a situação diretamente com o estabelecimento, a contestação é uma opção viável para buscar uma solução.

O que é uma Contestação de Compra?

Uma contestação de compra é um processo em que você questiona uma transação realizada com o seu cartão de crédito. Isso pode acontecer quando você não recebe um produto que comprou, quando há cobranças indevidas na sua fatura ou quando ocorre fraude com o seu cartão. Ao contestar uma compra, você está solicitando uma revisão da transação para ser feito o estorno do valor cobrado.

Passo a Passo para Contestar uma Compra com Cartão de Crédito

Para contestar uma compra com o seu cartão de crédito, siga os passos abaixo:

Verifique o prazo: Antes de iniciar o processo de contestação, verifique qual é o prazo estabelecido pelo seu banco ou operadora de cartão para realizar essa solicitação. Geralmente, o prazo é de até 30 dias após o fechamento da fatura em que a compra contestada foi lançada. Reúna as informações necessárias: Antes de entrar em contato com o seu banco ou operadora de cartão, tenha em mãos todas as informações relacionadas à compra contestada. Isso inclui o valor da transação, a data em que ela foi realizada, o nome do estabelecimento ou empresa envolvida e quaisquer comprovantes de pagamento ou documentos relevantes. Entre em contato com o seu banco ou operadora de cartão: Após reunir as informações necessárias, entre em contato com o seu banco ou operadora de cartão para iniciar o processo de contestação. Você pode fazer isso por telefone, por meio do aplicativo do banco ou pelo internet banking. Informe ao atendente o motivo da contestação e forneça todas as informações solicitadas. Faça o acompanhamento do processo: Após registrar a contestação, acompanhe o processo para garantir que ele seja resolvido de forma adequada. Anote o número de protocolo fornecido pelo atendente e verifique regularmente o status da sua solicitação. Forneça documentação adicional, se necessário: Dependendo do caso, o seu banco ou operadora de cartão pode solicitar documentação adicional para dar continuidade ao processo de contestação. Certifique-se de fornecer esses documentos o mais rápido possível para evitar atrasos no processo.

Dicas para uma Contestação de Compra Bem-Sucedida

Mantenha a calma : Ao entrar em contato com o seu banco ou operadora de cartão para contestar uma compra, é importante manter a calma e ser educado. Explique o problema de forma clara e objetiva, fornecendo todas as informações solicitadas.

: Ao entrar em contato com o seu banco ou operadora de cartão para contestar uma compra, é importante manter a calma e ser educado. Explique o problema de forma clara e objetiva, fornecendo todas as informações solicitadas. Guarde todos os registros : Durante o processo de contestação, é fundamental guardar todos os registros, como números de protocolo, datas e horários das conversas, nomes dos atendentes, entre outros. Essas informações podem ser úteis caso seja necessário recorrer a instâncias superiores, como o Procon ou a Ouvidoria do banco.

: Durante o processo de contestação, é fundamental guardar todos os registros, como números de protocolo, datas e horários das conversas, nomes dos atendentes, entre outros. Essas informações podem ser úteis caso seja necessário recorrer a instâncias superiores, como o Procon ou a Ouvidoria do banco. Fique atento aos prazos : Como mencionado anteriormente, fique atento aos prazos estabelecidos pelo seu banco ou operadora de cartão para realizar a contestação. Caso você ultrapasse esse prazo, pode ser mais difícil obter um reembolso ou solução para o problema.

: Como mencionado anteriormente, fique atento aos prazos estabelecidos pelo seu banco ou operadora de cartão para realizar a contestação. Caso você ultrapasse esse prazo, pode ser mais difícil obter um reembolso ou solução para o problema. Considere outras medidas: Se a contestação não for resolvida de forma satisfatória pelo seu banco ou operadora de cartão, você pode considerar outras medidas, como registrar uma reclamação no Procon, procurar o auxílio de um advogado especializado em direito do consumidor ou buscar a mediação de uma entidade de defesa do consumidor.



Você também pode gostar:

Ademais, contestar uma compra com o seu cartão de crédito pode ser uma forma eficaz de resolver problemas relacionados a transações indevidas, produtos não entregues ou cobranças indevidas na fatura. Seguindo os passos corretos e fornecendo as informações necessárias, você aumenta as chances de obter um reembolso ou solução para o seu caso.

Lembre-se de sempre manter a calma, guardar todos os registros e ficar atento aos prazos estabelecidos.