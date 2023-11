Nubank: Conheça o “Nu Limite Garantido de Crédito” e tenha ÓTIMOS benefícios

O gerenciamento do limite do cartão de crédito é uma questão fundamental para muitos consumidores. Como esse limite é administrado pode influenciar diretamente a capacidade financeira e o planejamento pessoal. Sabemos que o cartão de crédito, seja do Nubank ou de qualquer outra instituição, pode se tornar uma ferramenta de grande valor quando utilizado de maneira responsável.

É especialmente útil em momentos em que uma ampliação súbita do limite de crédito se faz necessária. Nesse contexto, o Nubank introduziu uma nova estratégia inovadora para aumentar a capacidade de crédito de seus clientes: o Nu Limite Garantido.

Esse recurso pretende proporcionar mais flexibilidade nas finanças pessoais dos usuários.

Como funciona o Nu Limite Garantido?

O Nubank oferece uma série de produtos financeiros simplificados, todos facilmente acessíveis e gerenciáveis através de seu aplicativo. O Nu Limite Garantido é uma dessas alternativas, que permite ao cliente aumentar proativamente o limite de seu cartão de crédito através da alocação de um montante de investimento como garantia.

Ao aderir ao Nu Limite Garantido, o cliente tem a opção de investir uma quantia específica, que ficará alocada em uma “caixinha” de RDB (Recibo de Depósito Bancário). Esse investimento proporciona um rendimento de 100% do CDI.

No entanto, é importante ressaltar que, em caso de não pagamento da fatura até a data de vencimento, os investimentos alocados como garantia poderão ser utilizados para o pagamento total ou parcial da mesma.

Vantagens do Nu Limite Garantido

Com um limite de crédito superior, os clientes têm a oportunidade de direcionar suas despesas para o cartão de crédito do Nubank, facilitando assim o controle financeiro. Além disso, os recursos investidos na modalidade Nu Limite Garantido ficam alocados em uma “caixinha” específica, operando sob o modelo de RDB e proporcionando um rendimento atrativo.



A possibilidade de aumentar o limite do cartão de crédito de forma proativa é beneficial para os clientes do Nubank. Ao utilizar o Nu Limite Garantido, eles têm a segurança de contar com um limite mais alto e podem aproveitar as vantagens de um rendimento interessante em seu investimento.

O que é o cashback do Nubank?

Além do Nu Limite Garantido, o Nubank oferece outro programa bastante benéfico para seus clientes: o cashback. Esse programa de recompensas consiste no reembolso de uma parte do valor da compra ao consumidor. O cashback, traduzido literalmente como “dinheiro de volta”, permite que os clientes do Nubank sejam recompensados por suas compras.

O cashback do Nubank pode ser utilizado de diversas formas, como a aquisição de milhas aéreas, investimentos, realização de outras compras, quitação de contas, entre outras opções. O Nubank oferece esse benefício tanto para compras efetuadas com seus cartões de crédito como em estabelecimentos parceiros.

Portanto, vale a pena explorar essa vantagem no aplicativo do Nubank, na seção “Shopping”, para aproveitar as diversas ofertas disponíveis.

