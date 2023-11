Nubank divulga GRANDE novidade e lança nova função para clientes PJ; Veja qual

O Nubank, uma das principais instituições financeiras digitais do país, anunciou o lançamento de uma nova ferramenta que possibilitará aos clientes da conta pessoa jurídica transferir o limite do cartão de crédito pessoal para o empresarial. A novidade será implementada de maneira gradual, alcançando os mais de 3 milhões de usuários da conta PJ.

A partir de agora, os titulares da conta pessoa jurídica do Nubank terão a capacidade de transferir até 99% do limite disponível em seu cartão de crédito pessoal para o cartão empresarial, conforme a necessidade e conveniência. Essa medida visa oferecer maior flexibilidade e organização financeira aos usuários, permitindo que ajustem os limites de maneira estratégica, de acordo com as demandas de seus negócios.

“Sabemos que muitos empreendedores recorrem aos recursos pessoais para suprir as necessidades do negócio, o que pode dificultar a organização financeira”, afirmou Livia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil. Para Livia, a nova ferramenta deve promover “mais autonomia e flexibilidade aos donos de empresas, permitindo que lidem com suas demandas comerciais de forma mais eficiente”.

Nubank amplia serviços para clientes PJ

Além da possibilidade de transferir o limite do cartão e crédito pessoal para o empresarial, o Nubank anunciou o lançamento de cartões adicionais para titulares de contas pessoa jurídica. Essa nova funcionalidade visa proporcionar mais flexibilidade e praticidade na gestão financeira das empresas.

A partir de agora, os proprietários de contas pessoa jurídica poderão solicitar cartões adicionais do Nubank para seus sócios e colaboradores, facilitando a distribuição de responsabilidades financeiras no ambiente corporativo. O banco digital enfatiza que essa inovação será disponibilizada de forma gratuita, reforçando o compromisso da instituição em oferecer soluções eficientes para seus clientes empresariais.

Uma característica destacada da nova funcionalidade é a capacidade do titular da conta de definir o limite de gastos para cada cartão adicional. Essa flexibilidade permitirá uma gestão mais precisa das despesas da empresa, com a comodidade de centralizar todas as transações em uma única fatura. Vale ressaltar que todas as despesas do cartão adicional consumirão o mesmo limite de crédito estabelecido pelo empreendedor.

A instituição esclarece que, apesar da distribuição de cartões adicionais, o usuário principal continuará sendo o único responsável pelo pagamento integral da fatura. Essa abordagem visa garantir uma maior segurança e controle nas transações.



Saiba como abrir uma conta pessoa jurídica no banco digital

Pequenos empresários que possuem diversos tipos societários, como MEI, EI, LTDA, SLU, Empresa Individual Imobiliária ou Sociedade Unipessoal de Advocacia, podem abrir uma conta PJ no Nubank. A solicitação deve ser feita diretamente no aplicativo do banco digital.

Para abrir uma conta PJ do Nubank, é necessário acessar o site nubank.com.br/conta-pj e inserir o CNPJ, optando pela opção “Pedir conta PJ”. Durante o procedimento online, serão solicitados dados simples, como nome, CPF e e-mail. Após o preenchimento, a aprovação ou reprovação da solicitação será comunicada por e-mail.

O Nubank está demonstrando seu compromisso em atender às necessidades dos empreendedores ao lançar novas ferramentas e funcionalidades para clientes da conta pessoa jurídica. A possibilidade de transferir o limite do cartão de crédito pessoal para o empresarial e a adição de cartões adicionais, sem custo, destaca o esforço do Nubank em tornar mais eficiente a gestão financeira das empresas.