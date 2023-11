Nubank e Bradesco fora do ar? Pix falha em diversos bancos e clientes se revoltam

Diversas instituições financeiras, incluindo o Bradesco e Nubank, estão apresentando problemas em seus aplicativos nesta sexta-feira (3). Um dos principais serviços afetados está sendo o Pix, sistema de transferências bancárias instantâneas. Com isso, diversos usuários estão fazendo publicações na rede social X (antigo Twitter), reclamando sobre a situação.

O site Downdetector, plataforma que registra o status de diversos sites e aplicativos, registrou um pico de reclamações. As principais queixas estão relacionadas com o Bradesco (417 relatos), Caixa Econômica Federal (48 relatos) e Nubank (126 relatos), e em diversos casos envolvem o Pix.

Relatos nas redes sociais

Segundo os usuários da rede social X, o principal problema está sendo no acesso ao aplicativo do Bradesco. Com isso, o perfil oficial da instituição financeira respondeu a uma das reclamações, orientando o cliente a acessar a conta através do Internet Banking, disponível para o computador.

O próprio Internet Banking conta com alguns relatos de problemas no Downdetector, no entanto, representam apenas 9% do total. Por outro lado, 63% das reclamações afirmam existir problemas com o login no aplicativo.

Segundo o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais procurados recentemente, as buscas por “Bradesco fora do ar” subiram bastante. Já no Downdetector, as reclamações estão em alta desde o meio dia desta sexta-feira (3), com o maior número de relatos ocorrendo por volta das 16h.

Na Caixa Econômica Federal o problema é outro, sendo que o pico de reclamações não é tão alto e já vem ocorrendo há alguns dias. Além disso, neste caso as principais reclamações envolvem o Pix do banco.

Por fim, o Nubank também está com problemas de acesso no aplicativo. Nesse sentido, 69% dos relatos no Downdetector são referentes a dificuldade de acesso no app, o que é um grande problema, pois se trata de um banco digital sem agências físicas.



Golpes do Pix

Além das instabilidades que podem ocorrer, o Pix também enfrenta o problema de ser bastante utilizado por criminosos na aplicação de golpes, que podem ocorrer das mais variadas maneiras.

Essas fraudes podem ser evitadas de diversas formas, porém, caso o usuário já tenha sofrido um golpe do Pix existe a possibilidade de recuperar o dinheiro perdido. Para isso, o primeiro passo é comunicar o ocorrido ao banco, que poderá bloquear o valor transferido aos golpistas, iniciando um processo de investigação.

A vítima também deve registrar um boletim de ocorrência, o documento oficial que registra um crime. Dessa forma, torna-se possível solicitar à Justiça o ressarcimento do dinheiro que foi perdido no golpe do Pix.

O bloqueio cautelar do valor transferido na fraude é outra ação importante após sofrer um golpe do Pix. Essa bloqueio é uma medida judicial, a qual impede o pagamento dos valores transferidos. Sendo assim, o bloqueio cautelar é essencial para a recuperação do dinheiro, caso o banco não aceite ressarcir a vítima.

Se prevenir dos golpes do Pix também é muito importante, e para isso a melhor maneira é conhecendo as diversas fraudes. Algumas das mais conhecidas incluem o Golpe do Robô do Pix, golpe do falso anúncio, e golpe do falso boleto do Pix, todas aplicadas a partir da técnica da engenharia social, na qual os criminosos enganam a vítima através de mensagens ou anúncios em redes sociais.