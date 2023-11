Nubank facilita pagamentos com o lançamento do “PIX fiado”; entenda agora mesmo

O PIX, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil, é uma das inovações mais importantes no setor financeiro nos últimos anos.

Desde sua implementação, em novembro de 2020, o PIX se tornou rapidamente um sucesso entre os brasileiros, sendo utilizado para diversas finalidades, como pagamentos de contas, transferências entre pessoas, compras online e até mesmo doações.

Isso acontece porque o sistema oferece diversas vantagens em relação aos métodos de pagamento tradicionais, como a rapidez, a segurança e a facilidade de uso.

Com o esse método de transações, os clientes podem fazer pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar sair de casa ou enfrentar filas.

Em busca de oferecer ainda mais flexibilidade e conveniência aos seus clientes, o Nubank, maior banco digital do Brasil, lançou recentemente o “PIX Fiado” ou PIX Crédito.

Se trata de uma nova modalidade do sistema que permite que os clientes transfiram valores instantaneamente para pessoas físicas ou jurídicas, optando pelo pagamento na próxima fatura do cartão de crédito.

Sem dúvidas, o “PIX Fiado” é uma opção prática e conveniente para quem precisa de um tempo maior para organizar suas finanças. Dessa forma, essa nova funcionalidade tem o potencial de revolucionar o mercado de pagamentos no Brasil.

E então, quer saber muito mais sobre esse lançamento e aprender como utilizar esse recurso? Você está no lugar certo! Afinal, reunimos muitas informações que vão esclarecer diversas dúvidas. Portanto, nos acompanhe nessa leitura.

Guia passo a passo para utilizar o “PIX Fiado” do Nubank



Você também pode gostar:

Se você está se perguntando como aproveitar o PIX Fiado oferecido pelo Nubank, nós temos as instruções detalhadas para simplificar o processo. Assim, basta seguir estes passos simples para realizar transferências de forma prática:

Abra o aplicativo Nubank em seu smartphone, seja ele Android ou iOS, e faça o login na sua conta; Na tela inicial, navegue até a seção “Área PIX” e clique em “Transferir” para iniciar o processo; Indique o valor que deseja transferir e insira a chave PIX do destinatário para garantir uma transação rápida e segura; Revise cuidadosamente os detalhes da transferência para garantir precisão nas informações; Selecione a opção “Cartão de Crédito” como forma de pagamento e defina o número desejado de parcelas, oferecendo flexibilidade no pagamento; Antes de confirmar a operação, faça uma última revisão de todos os dados inseridos; Insira sua senha de 4 dígitos para garantir a segurança da transação; Confirme a operação e desfrute da conveniência do “PIX fiado“, facilitando suas transações financeiras com praticidade e segurança.

Por fim, vale ainda ressaltar que é importante se certificar de estar ciente das taxas e condições associadas a essa modalidade.

Você pode se interessar em ler também:

Novas funcionalidades previstas para o sistema de pagamento instantâneo

Em breve, os brasileiros terão à disposição uma outra inovação que promete revolucionar suas transações financeiras: a capacidade de realizar operações no PIX sem a necessidade de uma conexão à internet.

Essa atualização está prevista para breve e tem o potencial de simplificar ainda mais os pagamentos em diversos setores, como pedágios e transporte público.

Embora ainda não haja uma data específica para o lançamento desse recurso, a expectativa é de que ele traga uma nova dimensão de praticidade aos usuários.

Além disso, o PIX está alçando voos internacionais, abrindo as portas para transações em escala global.

Essa expansão geográfica permitirá que os usuários realizem pagamentos instantâneos em âmbito internacional, tornando o PIX uma ferramenta ainda mais abrangente e adaptada às necessidades de uma sociedade cada vez mais conectada globalmente.

Outra inovação que merece destaque é a possibilidade de parcelar pagamentos por meio do sistema de pagamentos instantâneos.

E as melhorias não param por aí! A partir do segundo trimestre do ano seguinte, será possível utilizar o pagamento instantâneo para débitos automáticos.

Essa expansão permitirá que os usuários efetuem o pagamento de contas recorrentes, como energia elétrica, taxa de condomínio e plano de saúde, de maneira rápida e eficiente.

Sendo assim, a inclusão dos débitos automáticos é uma promessa é de uma vida financeira ainda mais conveniente para os brasileiros, com maior agilidade e facilidade no pagamento de despesas cotidianas.

As últimas novidades foram compartilhadas no Relatório de Gestão do PIX, lançado nesta segunda-feira.