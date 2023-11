Nubank lança NOVA ferramenta em seu aplicativo e SURPREENDE clientes

O Nubank anunciou nesta semana o lançamento do Nucoin Explorer, um painel de métricas dedicado à sua moeda digital, o Nucoin. Com uma base de usuários que ultrapassa os 13 milhões, a Nucoin opera por meio de um protocolo blockchain exclusivo, marcando sua presença como uma moeda digital de destaque no cenário financeiro.

Desenvolvida como um token de utilidade integrado a um programa de fidelidade, a Nucoin oferece aos usuários a oportunidade de acumular recompensas enquanto utilizam o aplicativo do Nubank. Este programa, que já está em vigor há oito meses, visa recompensar a lealdade dos clientes e proporcionar uma experiência financeira mais vantajosa.

O Nucoin Explorer foi concebido com o propósito de aprimorar a transparência do programa, fornecendo métricas essenciais relacionadas ao desempenho da moeda digital. Ao disponibilizar informações detalhadas sobre o funcionamento do Nucoin, a plataforma visa fortalecer a confiança dos usuários e oferecer uma visão abrangente do impacto positivo que a moeda digital tem tido desde o seu lançamento.

Transparência no Programa de Fidelidade do Nubank

Como já dito anteriormente, o Nubank acaba de disponibilizar o Nucoin Explorer, um painel de métricas dedicado à sua moeda digital, Nucoin. A plataforma, que está em sua versão inicial, já pode ser acessada no endereço explorer.nucoin.com.br/.

Com o intuito de aprimorar a transparência do programa de fidelidade, o Nucoin Explorer permite que os usuários acessem informações cruciais sobre o Nucoin. A página oferece uma visão abrangente do ecossistema da moeda digital, fornecendo indicadores relevantes que abrangem diversos aspectos.

Na versão inicial, o Nucoin Explorer apresenta indicadores como dados gerais sobre o uso do Nucoin, incluindo o número de carteiras e transações realizadas. Além disso, oferece informações sobre negociações, como preço e liquidez, proporcionando aos usuários uma compreensão detalhada do mercado envolvendo a moeda digital.

A ferramenta também disponibiliza dados econômicos e de tokenização, destacando a quantidade de Nucoins comprometida em reservas. Essas informações são essenciais para os usuários acompanharem o desempenho e a utilização da Nucoin no ambiente financeiro do Nubank.



Você também pode gostar:

Saiba como acumular Nucoins

A moeda digital do Nubank, conhecida como Nucoin, é disponibilizada a todos os clientes pessoa física que possuem uma conta no Nu no Brasil. A obtenção dos Nucoins requer que os clientes efetuem a inscrição no programa de recompensas da moeda digital por meio do aplicativo.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, ao utilizar os cartões Roxinho e Ultravioleta para transações no débito ou crédito, os clientes automaticamente acumulam Nucoins. Cada transação se converte em uma oportunidade de aumentar a quantidade de moeda digital em suas carteiras.

Além disso, o Nubank Cripto, a solução da instituição para compra e venda de criptomoedas, oferece outra via para o acúmulo de Nucoins. Cada real utilizado na aquisição de criptoativos por meio do Nubank Cripto resulta em ganhos adicionais de Nucoins, ampliando as possibilidades de benefícios para os clientes interessados no universo das criptomoedas.

É importante destacar que a quantidade de Nucoins recebida varia conforme o nível do cliente. O Nubank categoriza seus usuários em diferentes níveis, oferecendo vantagens exclusivas a cada categoria. Para obter mais informações sobre os níveis de clientes e as vantagens, os usuários podem consultar o site oficial do Nubank ou entrar em contato com o suporte ao cliente.