O Nubank, uma das principais fintechs do mundo, é reconhecido por sua vasta base de clientes, especialmente na América Latina. No entanto, para um grupo seleto de correntistas, o “roxinho” oferece benefícios extras, incluindo um novo aplicativo exclusivo.

Nubank lança novo aplicativo exclusivo para clientes seletos

Os clientes que detêm o cartão Nubank Ultravioleta têm uma surpresa agradável ao acessar o aplicativo da fintech. Em suma, a nova versão do aplicativo apresenta uma seção exclusiva chamada “Meus Benefícios Ultravioleta”.

Desse modo, a fintech oferece aos titulares do cartão black acesso a todas as vantagens oferecidas pelo Ultravioleta. Assim, incluindo a Central de Proteção. Continue lendo para saber mais sobre essa novidade.

Mudança na interface do app

Essa atualização traz uma interface que destaca a icônica tonalidade púrpura mais escura do Ultravioleta e áreas exclusivas dedicadas aos clientes. No entanto, os fluxos e funcionalidades que os usuários já conhecem e utilizam permanecerão inalterados.

Atualização automática para clientes Ultravioleta

É importante destacar que a atualização para a nova versão do aplicativo será feita automaticamente para os clientes Ultravioleta, eliminando a necessidade de baixar um aplicativo separado.

Vale ressaltar que para se tornar um cliente Ultravioleta, não é necessário atender a um requisito de renda mínima, mas sim passar por uma avaliação de crédito semelhante àquela realizada para a aquisição do cartão Nubank Black.



Como se tornar um cliente Ultravioleta?

Tornar-se um cliente Ultravioleta é simples. Basta possuir uma conta no Nubank. Após a abertura da conta, você terá acesso às opções de cartão de crédito disponíveis no aplicativo, seja para Android ou iOS. Assim, se o Nubank Ultravioleta estiver disponível para você, basta seguir as orientações fornecidas para confirmar a contratação.

Perfil de gastos

O cartão Ultravioleta foi desenvolvido para atender clientes com um gasto mensal médio de cerca de R$ 5.000. Aqueles que mantiverem essa média de gastos nos três meses subsequentes estarão isentos da taxa mensal do cartão.

Contudo, é importante ressaltar que clientes com diferentes perfis de gastos podem solicitar o Nubank Ultravioleta, desfrutando das vantagens proporcionadas por esse serviço da fintech.

Os benefícios do Ultravioleta

O Nubank Ultravioleta, voltado para uma clientela de alto poder aquisitivo, é fabricado em metal e proporciona uma gama de benefícios exclusivos associados à prestigiada bandeira internacional Mastercard Black.

Certamente, isso inclui acesso a salas VIP e uma gama de outros benefícios que tornam a experiência do cliente ainda mais excepcional. Vale destacar que as melhorias mencionadas estão sendo gradualmente disponibilizadas para todos os portadores do Ultravioleta.

As novidades do cartão Ultravioleta do Nubank

O Nubank destacou a inclusão de diversas funcionalidades no plano Ultravioleta, sem custos adicionais para os titulares. Confira as vantagens inovadoras:

NuTag

Essa funcionalidade permite que os usuários efetuem pagamentos em pedágios e estacionamentos diretamente com o cartão de crédito Ultravioleta. Assim, sem custos adicionais de emissão, mensalidades ou necessidade de recargas, tornando as transações cotidianas mais convenientes.

Atendimento Ultravioleta

Com assistência disponível 24 horas, esta prestação de serviço é fornecida por uma equipe altamente especializada, enfatizando a rapidez no atendimento ao cliente.

Espaço família

Um espaço reservado para compartilhar as vantagens do Ultravioleta com familiares, tornando a observação das transações financeiras mais conveniente e acessível.

Central de proteção

Uma interface no aplicativo focada na segurança do usuário, que inclui recursos como o bloqueio instantâneo do cartão em caso de emergência e a capacidade de desligar a conta em um dispositivo.

Rappi Prime

Os portadores do cartão Ultravioleta desfrutam do serviço Rappi Prime gratuitamente, o que proporciona benefícios significativos ao utilizar o aplicativo de entregas Rappi.

Aplicativo exclusivo

O aplicativo exclusivo destinado aos usuários Ultravioleta se destaca pelo seu design diferenciado. Desse modo, assim oferecendo um ambiente dedicado para acessar de maneira prática e eficiente todas as vantagens disponíveis.