Nubank LIGA ou NÃO LIGA para clientes? A VERDADE sobre o assunto

O Nubank destaca-se como um dos bancos digitais de maior renome no cenário brasileiro. Em virtude de sua popularidade, qualquer nova informação, promoção, oferta ou serviço oferecido pela fintech atrai a atenção significativa de seu público.

A reputação sólida e a confiança estabelecida entre os usuários fazem com que o banco digital seja frequentemente associado a potenciais golpes perpetrados por criminosos. Eles se utilizam da marca Nubank para enganar vítimas desprevenidas.

Afinal, Nubank liga ou não liga para os clientes?

Diante desse cenário de criativas formas de estelionato, uma das perguntas mais recorrentes na internet é se o Nubank realiza ligações para seus clientes. Outra questão é se, em casos de fraudes envolvendo o nome do banco, como evitar cair nelas.

Quanto à ligação, sim, o Nubank liga para seus clientes. No entanto, tal prática não é habitual.

No portal oficial, o roxinho assegura que efetua chamadas unicamente para fins de cobrança, por intermédio de empresas colaboradoras. Além disso, as ligações são, exclusivamente, nos casos de inadimplência em contratos de crédito ou empréstimo.

A instituição esclarece que contata os clientes sempre que há uma oportunidade de negociar dívidas. Contudo, ela reconhece imprevistos que podem dificultar o pagamento pontual da fatura do cartão de crédito ou da parcela do empréstimo. Diante da inadimplência, o Nubank busca oferecer soluções para regularizar pendências.

Nas comunicações oficiais promovidas pela fintech, são requisitadas apenas informações básicas, como:

Nome;

Os três primeiros dígitos do CPF;

Data de nascimento.



Portanto, eles não solicitam nada mais além dessas três informações.

Como escapar do golpe da ligação do roxinho?

Agora que está claro que o Nubank realiza ligações legítimas para seus clientes, é crucial compreender como se precaver contra golpes perpetrados por criminosos que se passam por funcionários do banco digital. Deve-se saber que eles visam, na verdade, fraudar suas finanças.

No site oficial, o banco digital assegura que seus colaboradores nunca solicitam informações adicionais além das mencionadas anteriormente. Assim sendo, qualquer contato que requeira informações confidenciais, como senha, PIN, código de autenticação ou número completo do cartão de crédito, deve ser considerado como uma tentativa de golpe.

Durante as ligações, o roxinho nunca solicitará a divulgação de dados sensíveis. Conquanto, não pedirá para baixar aplicativos no celular, tampouco exigirá transações ou pagamentos diretos por telefone.

Se o contato parecer suspeito ou exigir seu CPF completo, por exemplo, é recomendável encerrar a chamada. Então, busque diretamente os canais de atendimento oficiais do roxinho. Essa medida também se aplica caso o contato solicite informações adicionais.

Dicas para não cair em golpes como da ligação do Nubank

Adicionalmente às informações já apresentadas, há outras medidas cruciais a serem adotadas para evitar ser vítima de golpes desse tipo. Em primeiro lugar, é essencial compreender que instituições financeiras legítimas não solicitam informações confidenciais, como senhas ou números completos de cartões, por telefone. Isso se aplica não apenas ao Nubank, mas a qualquer banco respeitável.

Uma recomendação adicional é evitar clicar em links recebidos por e-mail ou WhatsApp, pois esses métodos frequentemente são utilizados por golpistas para obter informações sensíveis. Da mesma forma, não deve-se ligar para números fornecidos por meios de comunicação que não sejam os canais oficiais estabelecidos pelo banco.

Recomenda-se utilizar os contatos oficiais da instituição para verificar situações suspeitas. A maneira mais segura de fazer isso é acessar o site oficial da empresa ou verificar o número de contato nos detalhes do seu cartão de crédito.

Por fim, ao receber uma ligação inesperada do seu banco, como uma suposta promoção da qual você teria participado, é aconselhável agir com cautela. Em vez de fornecer informações imediatamente, ligue de volta para o número oficial do banco para confirmar a autenticidade da chamada. Essas precauções adicionais podem contribuir significativamente para a proteção contra possíveis golpes.

Usuários do roxinho relatam tentativas de golpe usando o nome da instituição

Além das precauções mencionadas anteriormente, é crucial estar ciente de que alguns criminosos conseguem mascarar seus números de telefone. Dessa forma, apresentam-se como representantes legítimos de bancos.

Nas redes sociais, há vários relatos de clientes do Nubank que receberam ligações de números idênticos aos da central de atendimento do banco digital. Todavia, na realidade, eram tentativas de golpe.

Os relatos evidenciam a sofisticação dessas ações fraudulentas. Nelas os golpistas tentam persuadir os indivíduos a mudarem suas senhas para aquelas que serão fornecidas pelos criminosos. A atenção dos usuários para a possibilidade desses golpes é fundamental, como ilustrado pelos relatos compartilhados.

O Nubank, ciente dessas práticas fraudulentas que utilizam seu nome e até mesmo seu número oficial, esclareceu a situação em uma resposta, indicando que se trata de um golpe chamado “Falsa Central”, realizado por meio de spoofing. Essa é huma técnica que disfarça o número de telefone para enganar potenciais vítimas.

Portanto, agora você sabe que o Nubank realiza ligações legítimas para clientes. Aliás, sabe também das medidas para evitar cair em golpes de ligações falsas do roxinho, como o golpe da Falsa Central.