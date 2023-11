Nubank sorteia neste sábado (11) R$28 MIL; participe

O Nubank, o quarto maior banco do Brasil, tem se destacado no país por oferecer uma série de vantagens exclusivas aos seus clientes. E, neste mês, quem possui uma conta nesse banco digital tem a oportunidade de participar de um sorteio especial, que distribuirá um total de R$ 28 mil em prêmios. Isso mesmo, o Nubank está proporcionando aos seus correntistas a chance de ganhar quantias em dinheiro que podem tornar suas experiências financeiras ainda mais surpreendentes.

O Programa “N Chances”: A Oportunidade de Ganhar Grandes Prêmios

Esse concurso incrível, chamado de “N Chances”, foi lançado no final de outubro e funciona de forma simples e descomplicada. A cada R$ 100 gastos no cartão de crédito do Nubank, os clientes recebem um bilhete para concorrer ao sorteio. Ou seja, quanto mais você utiliza seu cartão, mais chances tem de ganhar esses prêmios incríveis.

Sorteio de R$ 28 mil: A Oportunidade de Faturar Dinheiro Extra

E o primeiro sorteio do programa “N Chances” está marcado para este sábado, dia 11. Serão distribuídos R$ 28 mil entre 14 clientes sortudos, com prêmios individuais no valor de R$ 2 mil cada. Além disso, os participantes também terão a chance de concorrer a dois prêmios significativos de R$ 200 mil. Essa premiação especial está agendada para o dia 26 de dezembro de 2023, encerrando com chave de ouro essa promoção imperdível.

Como Participar dos Sorteios do Nubank

Para participar desses sorteios incríveis e ter a oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro, você precisa possuir uma conta ativa no Nubank. Caso ainda não tenha uma conta, a abertura pode ser facilmente realizada online, seja através do site oficial ou do aplicativo do banco. E, é importante ressaltar que a participação nos sorteios está disponível apenas para os clientes que possuem o cartão de crédito do Nubank.

Abaixo, você encontra um passo a passo simples para participar desses sorteios e aumentar suas chances de ganhar:

Passo 1: Abertura de Conta



Você também pode gostar:

Acesse o site oficial ou o aplicativo do Nubank para abrir uma conta online. O processo é rápido e descomplicado, permitindo que você esteja apto a participar dos sorteios em pouco tempo.

Passo 2: Adesão ao Programa

Se você já possui o cartão de crédito do Nubank, basta aderir à promoção na tela inicial do Nubank. Nesse momento, é importante ler e concordar com os termos apresentados, garantindo que você esteja ciente de todas as regras e condições para participar dos sorteios.

Restrições e Benefícios

Vale ressaltar que a participação nos sorteios é exclusiva para clientes pessoa física. No entanto, há a possibilidade de aumentar as suas chances de ganhar. O Nubank permite que você acumule mais bilhetes ao realizar missões especiais. Essas missões podem incluir efetuar pagamentos utilizando o Nupay ou fazer compras com um valor mínimo por dias consecutivos. A cada atividade concluída, você recebe novos ingressos, aumentando ainda mais suas chances de ser sorteado.

Acompanhamento de Chances

Para garantir que você esteja ciente de suas probabilidades, o Nubank exibe o número total de chances de ganhar a prêmio na tela inicial do aplicativo. Dessa forma, você pode acompanhar de perto suas chances e ficar ainda mais animado com a possibilidade de transformar suas experiências financeiras.

Cuidado com Golpes Envolvendo o Nubank

Infelizmente, é comum que golpistas tentem se passar pelo Nubank para obter informações sensíveis dos clientes. Por isso, é fundamental estar atento a sinais de comunicações suspeitas e tomar precauções para proteger seus dados pessoais e financeiros.

Comunicações Oficiais

O Nubank se comunica principalmente por meio de seu aplicativo e e-mails registrados no cadastro do cliente. Portanto, desconfie de comunicados solicitando informações pessoais ou financeiras e sempre verifique a verificação das mensagens antes de fornecer qualquer dado.

Atualizações de Segurança

O Nubank realiza atualizações regulares em seus sistemas de segurança para proteger seus clientes. Por isso, desconfie de mensagens que solicitem atualizações imediatas ou informações para “verificação de conta”. Lembre-se de que o banco nunca solicita dados por meio de links suspeitos.

Senhas e Autenticação em Dois Fatores

Mantenha suas senhas seguras, evitando o uso de informações pessoais óbvias. Além disso, ative a autenticação em dois fatores para adicionar uma camada extra de segurança à sua conta. O Nubank oferece essas opções para proteger ainda mais seus usuários.

Não perca a oportunidade e participe agora mesmo

O Nubank, com sua inovação constante, oferece aos seus clientes uma oportunidade única de ganhar prêmios especiais por meio do programa “N Chances”. Com sorteios regulares e a possibilidade de acumular bilhetes de diversas formas, os participantes têm a chance de transformar suas experiências financeiras. Portanto, não perca essa oportunidade e aumente suas chances de ganhar. Participe agora mesmo e torne suas experiências com o Nubank ainda mais surpreendentes!