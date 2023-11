Nubank SURPREENDE com promoção: saiba tudo sobre o 1º SORTEIO que dará R$ 660 mil em prêmios em 2023

Intitulada como “N Chances de Ganhar”, a iniciativa do Nubank oferecerá 132 prêmios em dinheiro, totalizando R$ 660 mil. O início se deu no último sábado (11).

O processo é simples: de 23 de outubro a 26 de dezembro de 2023, os participantes que se inscreverem na promoção poderão receber bilhetes da sorte. Isso acontecerá a cada R$ 100 gastos com seu cartão de crédito Nubank.

Mais detalhes sobre a promoção da Nubank

Os bilhetes que os clientes recebem não apenas proporcionam a oportunidade de ganhar prêmios semanais de R$ 28 mil (14 sorteados com R$ 2 mil a cada semana), mas também os colocam na disputa por dois grandes sorteios finais de R$ 200 mil, programados para ocorrer em 13 de janeiro de 2024.

Para aumentar as chances de ganhar e obter mais bilhetes, é possível realizar missões adicionais diretamente no aplicativo do Nubank. Estas missões variam desde:

Efetuar compras no crédito acima de R$ 5 em três dias distintos;

Ativar o Open Finance;

Reservar R$ 100 na Caixinha;

Utilizar os cartões virtuais do Nubank;

Realizar compras por aproximação e empregar o NuPay.

Sorteio ofereceu oportunidade para clientes no último sábado (11)

O primeiro sorteio da promoção ocorreu no dia 11 de novembro. Assim, foram sorteados 14 prêmios, cada um no valor de R$ 2 mil, totalizando R$ 28 mil. Participaram deste sorteio os clientes que aderiram à promoção de 23 a 29 de outubro e acumularam números da sorte. Confira:



Você também pode gostar:

Período para acumular bilhetes do 1º sorteio – 23/10 a 29/10;

Sorteio: pelos números da Loteria Federal de sábado (11);

Apuração e divulgação dos ganhadores: próxima sexta-feira (17).

Cada bilhete terá um conjunto composto por 10 números, sendo os primeiros 5 denominados “série” e os últimos 5 chamados de “elemento sorteável”, a saber:

Número de série: Resultado da loteria federal do dia 11/11, lido de cima para baixo, representando a dezena do 1º ao 5º prêmio (veja na marcação azul abaixo);

Elemento sorteável: Resultado da loteria federal do dia 11/11, lido de cima para baixo, com a combinação das unidades simples (o último número) do 1º ao 5º prêmio (em vermelho).

Após o número do primeiro ganhador, os outros 13 vencedores serão aqueles com os números dos elementos sorteáveis imediatamente subsequentes.

Quem está apto a participar da promoção do Nubank?

Podem participar:

Indivíduos maiores de 18 anos, titulares de uma conta ativa no Nubank;

Portadores de cartão de crédito Nubank emitido no Brasil;

Residentes no Brasil;

Sem débitos inadimplentes superiores a 7 dias nos serviços do roxinho;

Entre outros critérios detalhados no regulamento.

Como participar?

Para participar da promoção, o interessado precisa realizar os seguintes passos:

Acessar o aplicativo Nubank;

Navegar até as configurações no ícone de perfil e selecionar “Configurar” e “Configurar cartão”;

Localizar o ícone “N Chances de Ganhar”;

Clicar em “Participar”. Além disso, o participante deve concordar com os termos e condições do regulamento para concluir a inscrição na promoção.

Como acumular bilhetes

Os bilhetes da sorte são acumulativos e serão válidos tanto para os sorteios intermediários quanto para o sorteio final. A cada R$ 100 em transações, o participante recebe 1 bilhete da sorte. O bilhete entra em “processamento”, ou seja, apenas compras válidas geram bilhetes; se forem canceladas ou estornadas, não haverá cupom.

Além disso, existem missões extras que concedem 2 bilhetes da sorte adicionais. Uma delas é a “Missão fixa e contínua”, que permite ao participante ganhar 2 bilhetes extras a cada 3 dias em que realizar 1 transação de compra a partir de R$ 5 em dias diferentes.

Outra missão é a “Guarde R$ 100,00 numa Caixinha”, que oferece 2 bilhetes extras ao participante que depositar um valor superior a R$ 100,00 em qualquer Caixinha durante o período da promoção.

Como consultar os bilhetes da promoção do Nubank?

Para verificar os bilhetes da sorte, siga estas etapas no aplicativo:

Acesse a seção do cartão de crédito na tela inicial do aplicativo.

Toque no ícone de ticket, identificado como “N Chances de Ganhar”.

Vá para “Meus bilhetes” para examinar detalhadamente o histórico dos seus bilhetes da sorte.

Nessa seção, é possível:

Verificar todos os bilhetes da sorte disponíveis;

Acompanhar o progresso na promoção do Nubank (descobrindo quantos bilhetes faltam para ganhar um, por exemplo);

Verificar os que estão em apuração;

Descobrir quais missões extras podem ser realizadas para obter mais chances;

Conferir as missões já concluídas.

Os sorteios são baseados nos resultados da Loteria Federal de cada sábado, de 11 de novembro até 13 de janeiro de 2024. Os bilhetes da sorte são distribuídos aleatoriamente, e o participante pode conferir seus números diretamente no aplicativo Nubank.

Os contemplados serão informados pelo app Nubank, via contato telefônico ou WhatsApp, de acordo com os dados cadastrados. A entrega dos prêmios ocorrerá em até 30 dias após a apuração, seguindo os procedimentos descritos no regulamento.