Nubank vai pagar R$ 1 milhão em prêmios e ganhador será anunciado amanhã (7); Como consultar?

O Nubank recentemente criou a NuCoin, uma moeda digital própria da instituição financeira e que é parte de um conjunto de recompensas para os clientes. Sendo assim, ao acumular esta moeda digital o usuário ganha direito a algumas vantagens, como descontos, participação na co-criação do produto e sorteios em dinheiro.

Os sorteios do Nubank ocorreram neste sábado (4), totalizando 20 sorteios de R$ 10 mil e um sorteio de R$ 1 milhão, sendo que cada cliente pode ganhar apenas uma vez. No entanto, os números sorteados ainda não foram divulgados, e poderão ser conferidos juntamente com o nome e a primeira inicial do sobrenome dos vencedores através do próprio aplicativo do banco, na área de NuCoin, a partir desta terça-feira (7).

Como conferir o resultado do sorteio do Nubank?

O cliente do Nubank tem a possibilidade de conferir o resultado do sorteio diretamente pela Loteria Federal do dia 4 de novembro de 2023. É importante destacar que o regulamento do sorteio deve ser seguido, e pode ser acessado através deste link.

Aqueles que aderiram à promoção através das NuCoins, “congelando” as moedas digitais, receberam um número da sorte para o sorteio. Esse número contém 8 algarismos, que são obtidos através das unidades simples dos 5 primeiros prêmios da Loteria Federal. Os prêmios devem ser lidos de maneira vertical e de cima para baixo, precedidos pela dezena simples do 1º, 2º e 3º prêmio.

É importante destacar que o Nubank entrará em contato com os vencedores a partir desta terça-feira (7), mesmo dia que o resultado oficial será divulgado. O contato será feito através do e-mail cadastrado na promoção.

Novidades do Ultravioleta

Os usuários do cartão de crédito Ultravioleta do Nubank passaram a contar com novos benefícios a partir do final do mês de outubro. Sendo assim, esses clientes têm acesso a uma seleção de soluções em constante evolução, as quais possuem o intuito de tornar a vida financeira dos consumidores mais fácil e simples. Esta novidade está sendo liberada de maneira gradual aos usuários do cartão, sendo que ainda está em fase de testes.



Dessa forma, os usuários do cartão Ultravioleta do Nubank passam a contar com os seguintes recursos adicionais, sem custos extras: NuTag, Espaço Família, Central de Proteção, Rappi Prime, aplicativo exclusivo, saques ilimitados e atendimento especial.

Livia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil, afirmou: “Focados no segmento de alta renda, o nosso primeiro passo é evoluir e reposicionar o Nubank Ultravioleta, indo muito além dos benefícios padrão de um cartão de crédito black. A ideia é oferecer uma curadoria de soluções para resolver detalhes complexos da vida financeira que muitas vezes passam despercebidos”.

O cartão Ultravioleta Nubank corresponde ao que seria o cartão Black de outras instituições financeiras. Não existe renda mínima para possuir este cartão, no entanto, é feita uma análise de crédito automática, que ocorre em novos cadastros de usuários do Nubank. Além disso, para aqueles que já possuem o cartão Ultravioleta, existe uma análise mensal de crédito.

Mesmo antes das novidades anunciadas pelo Nubank, o cartão Ultravioleta já oferecia vantagens como Cashback de 1% do valor das compras, rendimento automático do valor do cashback a 200% do CDI, acesso ilimitado e gratuito à Sala VIP Mastercard Black, entre outras. Além disso, é oferecida isenção da mensalidade para aqueles que gastarem pelo menos R$ 5 mil por mês no cartão ou que possuem investido ou guardado quantias iguais ou superiores a R$ 50 mil entre o Nubank e o NuInvest.