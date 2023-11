NYG QB Daniel Jones Tears ACL, fora da temporada, meses após acordo de US$ 160 mil

As coisas continuam piorando para o New York Giants… quarterback da franquia Daniel Jones – que assinou uma grande extensão de contrato nesta entressafra – rompeu o ligamento cruzado anterior durante a derrota de domingo e está encerrado o ano.

Treinador principal do NYG Brian Daboll revelou os resultados da ressonância magnética na segunda-feira, anunciando que o sinalizador de 26 anos será submetido a uma cirurgia para reparar uma ruptura do LCA que sofreu contra os Raiders em Las Vegas.

A lesão devastadora ocorre poucos meses depois de DJ ter assinado um contrato de 4 anos no valor de US$ 160 milhões nesta entressafra… depois de uma temporada de 2022, a melhor da carreira.

A lesão deixa os Giants com apenas um QB no elenco ativo… reserva Tirod Taylor está no IR com uma lesão na costela que sofreu na Semana 8, deixando um novato não draftado Tommy De Vito como o único QB saudável.