O adorável reencontro de Patrick Mahomes com Brittany e Sterling após o jogo dos Chiefs na Alemanha

Patrick Mahomes e ele Chefes de Kansas City estavam na Alemanha para o jogo da nona semana da NFL contra o Golfinhos de Miami. Mahomes fez dois touchdowns decisivos naquela noite, ajudando seu time a sair com um Vitória por 21-14. O quarterback elogiou muito a organização do jogo que aconteceu no estádio Deutsche Bank Park e elogiou especialmente os “apaixonados” torcedores alemães.

“Os torcedores alemães fizeram barulho durante todo o jogo.”, disse ele na coletiva de imprensa pós-jogo. “Dava para perceber que eles assistem futebol, futebol americano, diariamente. Eles realmente entendem isso. Foi ótimo para a NFL nos dar essa oportunidade”, disse ele na coletiva de imprensa pós-jogo.

Nenhum lugar como o lar



Apesar de gostar da experiência de jogar na Europa Mahomes estava claramente encantado por voltar para casa e se reunir com sua família. Encantada também ficou esposa Bretanhaque na ausência de Patrick no último fim de semana assistiu aos Chief’s Games contra os Dolphins na companhia de Taylor Swift e colegas wags Paige Buechele e Lyndsay Bell.

Brittany Mahomes publicou um adorável história em seu Instagram de Patrick passeando com as crianças em um carrinho pelo parque. Eles pareciam estar tendo algum adorável tempo em família juntos após a ausência temporária de Mahomes.

Pouco antes de Patrick partir para a Alemanha, juntos, como quatro, foram jogar golfe. Britanny, como é de costume, postou uma foto super fofa do dia deles no Instagram.