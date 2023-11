O aquecimento viral de futebol antes do jogo de Gary Payton II e Kuminga que os fãs não conseguem superar

Tele Guerreiros do Golden State sofreu sua quinta derrota consecutiva para o Oklahoma City Thunder na noite de quinta-feira. Os Warriors, que foram derrotados por 128-109, claramente sentiram falta de craques Stephen Curry e Draymond Green.

Para piorar as coisas, Gary Payton II foi forçado a deixar a quadra após sofrer uma torção no tornozelo esquerdo no segundo quarto, lesão confirmada pelos resultados do raio-X pós-jogo.

O incrível aquecimento de futebol de Gary Payton II e Kuminga

Antes da partida foi justamente Payton quem chamou a atenção de quem estava na arquibancada Arena de Energia de Chesapeake. Foi o aquecimento único de Payton com Jonathan Kuminga foi o que mais impressionou os fãs, e um vídeo dos dois se preparando para o jogo se tornou viral nas redes sociais.

No vídeo, os dois jogadores do Warriors mostram suas habilidades no futebol ao dar chutes com uma bola de basquete – que, aliás, pesa mais que uma bola de futebol. Depois de vários passes bem executados para trás e para frenteh, Payton agarra a bola e lança uma incrível cesta de três pontos disparado de uma distância enorme. Depois que a bola voou graciosamente para a cesta, os dois pularam um no outro em comemoração.

O vídeo já acumulou centenas de milhares de visualizações nas redes sociais, com muitos comentários de usuários impressionados. “A dupla de caras mais subestimada da liga”, escreveu um usuário. “Fogooooo”, escreveu outro.