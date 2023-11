O atacante do Giants, Thomas, saiu com uma lesão na perna… mas voltou ao jogo!

Gigantes ataque ofensivo André Tomás foi retirado do campo durante o primeiro quarto de Nova IorqueO confronto da semana 10 em Dallas contra o Vaqueiros…mas ele voltou à ação no meio do segundo quarto.

Isso é altamente incomum na NFL, já que um carrinho é frequentemente chamado quando um jogador sofreu uma lesão grave e não consegue se mover facilmente. Mas Thomas – que parecia ter sofrido uma grave lesão na perna em Arlington – parecia bem quando voltou a campo no primeiro tempo.

O que aconteceu com Tomás?

Em uma jogada de corrida no primeiro quarto, o novato dos Cowboys Conheça Smith derrubou os gigantes de volta Saquon Barkley por um pequeno ganho, mas ele rolou para Tomás‘perna esquerda – que cedeu sob o atacante estrela ofensiva e o mandou para o gramado. Thomas foi levado para o vestiário logo depois, faltando mais de cinco minutos para o fim do primeiro período.

Thomas, um atacante do calibre All-Pro, foi inicialmente “questionável” ao retornar com o que os Giants chamaram de lesão no joelho. Embora a sequência parecesse muito pior para o veterano de quatro anos, Nova York respirará aliviado por Thomas ter evitado uma lesão no final da temporada.

Núcleo danificado dos gigantes

Thomas já sofreu uma lesão cara em 2023. Foi apenas na semana passada que o ex-jogador dos cinco primeiros colocados retornou de uma lesão no tendão da coxa que lhe custou dois meses de ação. A lesão fez com que Thomas perdesse sete jogos.

O quarterback Daniel Jones está fora desta temporada depois de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior durante a derrota do último domingo para o Las Vegas Raiders, enquanto o reserva Tyrod Taylor está na reserva devido a uma lesão na costela.

Barkley perdeu vários jogos devido a uma entorse no tornozelo no início desta temporada. e o principal recebedor Darren Waller na semana passada foi colocado na reserva devido a sua própria lesão no tendão da coxa.