O ator Jamie Foxx é visto na Califórnia seis meses após misteriosa emergência médica

Hator e comediante de Hollywood Jamie Foxx foi visto em Santa Mônica, Califórnia em um hotspot para celebridades. Isso aconteceu na noite de quarta-feira, Foxx estava usando um conjunto estampado em preto e branco da Amiri. Ao ser fotografado por paparazzi, o ator acabava de chegar para um jantar ao lado de alguns de seus amigos mais próximos e de sua namorada Alice Huckstepp. No entanto, eles não foram vistos juntos em público. Foxx foi visto com bom humor e completamente recuperado da misteriosa emergência médica que sofreu há seis meses. Ainda há debate sobre o que realmente aconteceu com ele enquanto o ator tenta lentamente retornar à vida normal e permitir que as pessoas o vejam em público.

Atualmente, Jamie Foxx está apenas vivendo sua vida social e tentando se manter ativo praticando esportes como pickleball. Na verdade, ele foi flagrado praticando esse esporte em diversas ocasiões desde que sofreu aquela emergência médica. Antes do avistamento de quarta-feira, Foxx também foi flagrado pegando alguns KFC ao lado de Huckstepp. Mas no que diz respeito ao retorno ao trabalho como ator, ainda não há novas informações sobre os planos de Jamie Foxx de retornar. Jamie só filmou comerciais até agora, mas uma filmagem maior de filmes ou televisão não está programada para um futuro mais imediato. Segundo o pessoal da People, o ator está quase totalmente recuperado, mas está voltando a atuar aos poucos.

Depois de assumir sua vida, apesar da emergência médica claramente séria, Jamie Foxx está tentando viver sua vida ao máximo e aproveitá-la ao lado de seus amigos e familiares. Como um dos melhores artistas de sua geração, Jamie Foxx precisa refletir sobre a carga de trabalho que tinha e começar a escolher suas batalhas. O que aconteceu com ele durante aquele susto médico definitivamente teve algo a ver com os níveis de estresse que ele estava enfrentando na época. Ao sair do hotspot em Santa Monica, Jamie subiu em seu SUV branco e foi embora sem problemas.