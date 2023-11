O cachorrinho de Shohei Ohtani é o verdadeiro MVP, rouba os holofotes com um lindo high-five

Anjos de Los Angeles jarro Shohei Ohtani é o MVP unânime da Liga Americana pela segunda vez em três anos, mas desta vez, seu cachorrinho roubou os holofotes com um lindo high-five para comemorar o prêmio.

Ohtani, 29 anos, estava em sua sala enquanto um beagle lhe fazia companhia no sofá durante a transmissão do anúncio do MVP. O cachorrinho estava rolando de brincadeira, claramente inconsciente da magnitude do momento, embora não seja nada que o arremessador dos Angels não tenha vivido antes.

Quando o anúncio finalmente foi feito, Ohtani mostrou as habilidades de seu cachorrinho, pedindo um high-five e acertando na hora.

Mais tarde na transmissão, Ohtani exibiu mais alguns truques de seu cachorrinho, recompensando-o com uma guloseima para cada um.

Shohei Ohtani está orgulhoso de seu filhote

Ohtani é claramente um cachorrinho orgulhoso, como pode ser visto pela forma como o manteve no colo durante toda a transmissão, tornando-o até mesmo a estrela durante a celebração.

O duas vezes MVP ainda parecia focado no futuro, apesar de ter sido operado no final do ano.

Ohtani admitiu que a reabilitação está indo melhor do que a primeira vez que fez a cirurgia, mas não está apressando nada porque voltar a 100 por cento fisicamente é sua prioridade.