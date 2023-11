O caminhão elétrico Rivian de Alan Ruck não mostrou nenhuma indicação de mau funcionamento antes do acidente

Uma investigação interna de Alan RuckO caminhão elétrico de David não encontrou nenhuma indicação de mau funcionamento antes de bater em uma pizzaria em Hollywood.



31/10/23 TikTok / @olgaparusske

Um porta-voz de Rivian disse ao TMZ que eles verificaram os dados do veículo e descobriram que o caminhão funcionou conforme projetado, não houve indicação de mau funcionamento e que eles estão cooperando totalmente com a investigação em andamento do incidente pelas autoridades locais.



Como relatamos pela primeira vez, o LAPD teoria principal do que causou o acidente se concentrou no novo e chamativo Rivian R1T de alta tecnologia do ator, levando a melhor sobre ele.

Conforme informamos, os policiais especularam que as características inovadoras do caminhão podem ter sido as culpadas, já que a estrela não estava sob influência, distraída ou de alguma forma prejudicada durante o acidente.



Se você ainda não sabia, o caminhão possui três sistemas de tração nas quatro rodas – o que significa que pode ir de 0 a 60 MPH em um único parafuso.