O campeão da F1, Verstappen, vence o GP de Abu Dhabi pela 19ª vitória da temporada recorde

MA excelente temporada de ax Verstappen terminou com uma vitória confortável em Abu Dhabi no domingo, dando ao campeão da Fórmula 1 a 19ª vitória da campanha e a 54ª no geral, ampliando o recorde, passando para o terceiro lugar na lista de todos os tempos.

Verstappen terminou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e do piloto da Mercedes, George Russell, e também conquistou um ponto de bônus pela volta mais rápida. Sua 54ª vitória na carreira o colocou uma à frente do ex-grande da Red Bull Sebastian Vettel, com apenas Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (103) à sua frente.

“Que ano incrível”, disse Verstappen após cruzar a linha.

A Red Bull venceu 21 das 22 corridas desta temporada, com Sergio Perez conquistando duas vitórias.

“Você arrasou tudo este ano”, disse o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, no rádio. “Estamos todos incrivelmente orgulhosos de você.”

Perez cruzou a linha em segundo lugar, mas caiu para quarto devido a uma penalidade de cinco segundos. Leclerc deixou Perez ultrapassá-lo na última volta na esperança de que Perez terminasse mais de cinco segundos à frente de Russell, com Mercedes e Ferrari lutando pelo segundo lugar no campeonato de construtores.

Com o companheiro de equipe de Russell, Hamilton, terminando em nono, com dois pontos, e Carlos Sainz Jr., da Ferrari, fora dos pontos, a Mercedes conquistou o segundo lugar atrás da Red Bull na tabela de construtores.

“Infelizmente não foi suficiente”, disse Leclerc.

Verstappen largou da pole position pela 12ª vez nesta temporada – mais que o dobro de qualquer outro piloto – com Leclerc ao lado dele e Oscar Piastri da McLaren em terceiro.

A pista de Yas Marina é uma das mais difíceis de ultrapassar e Verstappen fez uma boa largada, evitando alguns ataques de Leclerc.

Verstappen mudou para pneus duros na volta 17 de 58, seguido por Leclerc na volta seguinte, deixando Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, na rara posição de liderar uma corrida no último Grande Prêmio do chefe da equipe, Franz Tost, antes de se aposentar.

Verstappen recuperou a liderança algumas voltas depois e nunca foi incomodado.

Perez foi punido por bater nos pneus com Lando Norris, da McLaren, no final, embora parecesse que Norris tinha espaço suficiente e virou o pneu dianteiro direito de Perez.

“Por que recebemos esse pênalti? Eu estava na frente”, disse Perez, perplexo, no rádio do time.