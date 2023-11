O campeão do Bellator, Patricio Pitbull, persegue ‘lutas lendárias’ após a aquisição do PFL

Um dos campeões mais dominantes da história do Bellator terá outra chance de testar seu valor contra outros campeões depois que a empresa foi comprada pelo PFL.

Enquanto o PFL busca absorver muitos lutadores para seu elenco e ao mesmo tempo manter o Bellator funcionando como uma série internacional, o grande peso pena Patricio Pitbull está de olho no “megaevento” do PFL planejado para 2024, onde campeões de ambas as organizações se enfrentarão na jaula.

Pitbull reagiu à notícia no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast, comemorando o fato de que enfrentará outro titular. Pitbull venceu o então campeão peso pena do RIZIN, Kleber Koike, no Japão em 2022, e espera competir contra o vencedor da luta de sexta-feira entre Gabriel Braga e Jesus Pinedo, que decide o campeão peso pena do PFL de 2023.

“Para mim faz sentido fazer lutas lendárias, lutas históricas, como essa contra o campeão do PFL, seja ele quem for”, disse Pitbull. “Campeão contra campeão. Para mim faz mais sentido fazer lutas dessa magnitude [instead of entering the PFL season]. Mas quando estou em um GP, se tenho o cinturão, trato cada luta como uma defesa de título.”

Pitbull disse que está aberto a competir na temporada do PFL, embora prefira jogos especiais, e admite que odeia o sistema de pontos do PFL que qualifica os atletas para os playoffs. Em vez disso, ele prefere torneios tradicionais de MMA, como os realizados sob a bandeira do Bellator. Pitbull disse que estar em um torneio ou não não “mudará nada para mim” financeiramente, já que “minha bolsa será a mesma”.

Pitbull disse que espera que Braga vença na sexta-feira, marcando um confronto entre amigos em 2024. Gabriel é filho de Diego Braga, lutador e treinador de MMA que trabalhou com Pitbull na época em que o astro do Bellator treinava no Team Nogueira, no Rio de Janeiro.

“Conheço o Gabriel desde criança, ele é filho de um grande amigo meu, mas somos profissionais”, disse Pitbull. “Se tiver que lutar com um brasileiro, faremos uma luta que ficará para a história. Acho que Diego me disse isso uma vez [Gabriel] é meu fã. Eu o vi batendo almofadas quando criança na academia e ele já era durão, então tenho certeza que seria uma grande batalha. Agradeço a oportunidade e espero que ele vença e se torne campeão do PFL.”

Quando o Bellator colocou os talentos de Pitbull em uso contra os atletas do RIZIN no Japão em 2022, na noite em que Pitbull venceu Koike, foi uma vitória limpa por 5 a 0 para a promoção americana. Pitbull prevê outro placar dominante quando os campeões do Bellator eventualmente enfrentarem os campeões do PFL.

“Não vejo os lutadores do Bellator sendo inferiores aos atletas do PFL”, disse Pitbull. “Com todo o respeito ao pessoal do PFL, eles são lutadores super durões. Na teoria é tudo isso, temos que lutar para ver quem é quem, mas na minha visão, na teoria, a maioria dos lutadores do Bellator são melhores que os lutadores do PFL. Mas estamos aqui para lutar, irmão.”

Quanto a todo o cenário do esporte, Pitbull lamenta que a fusão do PFL e do Bellator signifique uma opção a menos no mercado para lutadores que buscam grandes negócios de MMA, mas comemora que estão um passo mais perto do UFC em termos de talentos de alto nível na mesma lista.

“Eles têm tudo nas mãos para fazer crescer cada vez mais”, disse Pitbull. “No lado da mídia temos os YouTubers Jake Paul e Logan Paul, que são muito importantes, e temos [Francis] Ngannou marcou um para nós, lutadores e fãs de MMA, contra o melhor boxeador do mundo hoje. Temos tudo para enfrentar o UFC de igual para igual. O primeiro passo foi dado com a aquisição e agora é esperar.”

“Tendo dito tudo isso, não será fácil”, acrescentou. “O UFC é muito tradicional, uma organização mais antiga que deu os passos certos na hora certa. Vamos ver o que acontece. Estou curioso.”