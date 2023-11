O canto do cisne de Belichick? Jogo contra Frankfurt pode ser o último com possíveis substitutos nomeados

EUParece que nem mesmo uma lucrativa extensão do contrato será suficiente para salvar Bill Belichick se o Patriotas perder novamente no próximo domingo.

Nova Inglaterra joga o Colts de Indianápolis neste fim de semana no último NFLjogos internacionais de 2023. O concurso em Frankfurt, Alemanha poderia ser Belichické o último responsável pelo Tapinhasjá que seu futuro na organização parece mais sombrio do que nunca.

A paciência de Kraft está acabando

O Globo de Boston relatou que Patriotas proprietário Roberto Kraft está perdendo a paciência com Belichick entre Nova Inglaterracampanha assolada pela crise. Surpreendentemente, os Patriots têm o pior histórico do AFC depois de tantos anos no topo da conferência – e o NFL como um todo.

Se o Tapinhas perder para Gardner Minshew e o 4-5 Colts no Parque Deutsche Bank, Kraft poderia utilizar a próxima semana de despedida da Nova Inglaterra para demitir Belichick e instalar o técnico dos linebackers Jerod Mayo – que jogou toda a sua carreira de oito temporadas sob o comando de Belichick – como técnico interino.

A Nova Inglaterra é um azarão de 1,5 ponto contra Indianápolis no domingo. Os Patriots não iniciam com 2 a 8 desde 2000 – a primeira temporada de Belichick no comando.

De quem os Patriots gostam como substituto?

Um relatório separado afirma que Kraft e Nova Inglaterraa liderança do grupo já identificou o seu principal alvo que deveria Belichick ser removido do cargo de técnico principal – e é mais uma das seis vezes Super Bowl antigos defensores do vencedor.

Mike Vrabelque agora treina o Titãs do Tennessee, é supostamente o principal candidato para ser o próximo técnico permanente da Nova Inglaterra. A organização também está de olho Houston Texanos executivo Nick Caserio para administrar seu front office, já que Belichick ocupou cargos de treinador principal e gerente geral por vários anos.

Vrabel seria difícil se libertar Tenessi. O ex-linebacker ainda tem vários anos de contrato, e a Nova Inglaterra teria que oferecer ativos significativos – provavelmente uma escolha de primeira rodada do draft, para começar – para obter o Titãs para atender o telefone.