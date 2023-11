O caos dos Raiders continua: Jimmy G no banco, Aidan O’Connell pode salvar Las Vegas?

Tele 3-5 Invasores de Las Vegasliderado agora pelo técnico interino Antonio Pierceanunciaram o novato Aidan O’Connell como seu novo quarterback titular. A mudança segue uma revisão completa vivida pelos Raiders, com as demissões de HC Josh McDaniels e OC Mick Lombardi na noite de terça-feira.

Davante Adams expressa frustração com falta de metasVic Tafur/Twitter

Se esvaziar a sala de treinamento não bastasse, os Raiders imediatamente ‘puniram’ Jimmy Garoppolo também. O ex-QB do 49ers, que foi contratado neste verão para abrir uma nova era para Las Vegas, foi banido indefinidamente. A experiência do quarterback e quem é, sem dúvida, o melhor wide receiver da liga, criou grandes expectativas que não foram atendidas.

Quem é Aidan O’Connell? O novo QB1 dos Raiders

Aidan O’Connell foi convocado pelos Raiders na quarta rodada com a 135ª escolha do Draft de 2023 da NFL. O jogador de 25 anos entrou na NFL com mais anos de experiência do que a maioria de seus colegas devido a não ter jogado um único snap pelo Caldeiras Purdue em 2017 e 2018. Isso mudou nas temporadas seguintes, com uma sólida temporada de 2022 em que arremessou 3.490 jardas e 12 TDs.

No ensino médio, O’Connell, de 1,80 metro, era um atleta de dois esportes, acrescentando o basquete ao currículo do ensino médio, além do futebol. Em seu relatório de observação do Draft da NFL, ele foi considerado um “passador de bolso duro e corajoso. Ele é um passador de ritmo e tempo que prospera dentro da estrutura do ataque”.

Aidan O’Connell pode mudar a temporada dos Raiders?

A esperança para os novos Las Vegas Raiders, auxiliados por sua estrela Davante Adams e um grande elenco de apoio em WR Jakobi Meyers e no novato TE Michael Mayer, é encontrar esse ritmo e voltar ao rumo na NFC West.

O’Connell faz um bom primeiro teste contra o Gigantes de Nova York no domingo (16h25 horário do leste dos EUA) em casa. Os 2-6 Giants também estão passando por uma grande turbulência, mas sua defesa tem melhorado gradualmente nas últimas semanas, limitando os Bills, Commanders e Jets a 14 pontos ou menos.