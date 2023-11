O cartão do Cash App não está desbloqueado? O aplicativo Fix Cash não me deixa desbloquear o cartão

Como o nome sugere, o Cash App permite transferir e receber dinheiro. No entanto, às vezes, durante o uso, você pode descobrir que o Cash App não permite desbloquear o cartão. Se esse também é o problema que você está enfrentando, não procure mais. Neste guia, ajudaremos você a corrigir se o Cash App não permite que você desbloqueie o cartão. Vamos começar.

Por que o Cash App não permite que você desbloqueie o cartão?

Pode haver vários motivos pelos quais o Cash App não permite que você desbloqueie seu cartão. Por exemplo, sua conexão com a Internet pode ser lenta e isso fará com que você não consiga desbloquear o cartão no Cash App. Além disso, é possível que você esteja longe de seu local de residência padrão e é por isso que o Cash App não permite que você visualize seu cartão. Fora isso, você pode estar inserindo o PIN errado, para o qual você pode redefinir seu PIN facilmente seguindo este guia.

Incluindo estes, qualquer outro problema também pode levar a problemas de desbloqueio do cartão. No entanto, seja qual for o motivo para o Cash App não permitir que você desbloqueie o cartão, nós o ajudaremos a consertar.

Como consertar o aplicativo Cash não permite que você desbloqueie o cartão 2024

1. Possivelmente uma falha no aplicativo

Embora seja raro, é possível que o Cash App esteja apresentando uma falha. Essa falha já foi vista antes. Portanto, se isso estiver acontecendo novamente, isso não deve ser motivo de preocupação. Embora existam maneiras simples de saber se o problema é seu ou do aplicativo. A melhor maneira de saber isso é acessando a página de status do Cash App. Aqui está o link para ele. Se você vir que tudo está verde, possivelmente a falha está no seu dispositivo. Nesse caso, prossiga com a próxima correção.

2. Verifique o PIN

É possível que você esteja inserindo um PIN incorreto. Se for esse o caso, seu Cash App não permitirá que você desbloqueie seu cartão. Porque é para isso que o PIN é feito – para evitar acesso não autorizado.

Agora, para resolver esse problema, feche o aplicativo, aguarde um pouco e repense o PIN. Os números no teclado numérico mudam rapidamente para evitar roubo de PIN. Portanto, quando você tiver pensado sobre o PIN, insira-o com cuidado e você poderá fazer login e visualizar seu cartão Cash App com sucesso. No entanto, se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

3. Problema de localização

O próximo motivo para o Cash App não permitir o desbloqueio do cartão é possivelmente devido a restrições de localização. O Cash App é uma plataforma extremamente segura e protegida que permite que apenas o proprietário designado opere sua conta.

Na verdade, o proprietário deve estar situado em sua casa ou em algum lugar próximo. Ou qualquer coisa que você não possa contar muito. Por exemplo, se você estiver em outro estado, talvez não consiga desbloquear o cartão porque o Cash App pode supor que você é outra pessoa. Se for esse o caso, pare de usar o Cash App por enquanto e use-o quando chegar em sua casa.

A próxima melhor opção para corrigir se o Cash App não permite desbloquear o cartão é atualizar o aplicativo. Às vezes, toda a falha pode ser atribuída a falhas no aplicativo. E isso pode ser corrigido pela atualização ou pela própria empresa. Como você mesmo está fazendo o processo, é melhor atualizá-lo primeiro. Se você não sabe, aqui estão as etapas para atualizar o Cash App:

Para Android:

Abrir Loja de jogos. Procurar Aplicativo de dinheiro. Você verá duas opções: Desinstalar e Atualizar. Toque em Atualizare o aplicativo será atualizado para a versão mais recente.

Para dispositivos iOS:

Abra a App Store e pesquise Aplicativo de dinheiro. Novamente, toque em Atualizar.

Em ambos os casos, se uma atualização não estiver disponível, você poderá prosseguir com a próxima correção.

5. Limpe o cache do aplicativo Cash

A próxima opção é limpar o cache do aplicativo se você não conseguir desbloquear o cartão no aplicativo Cache. Supostamente, o problema está sendo causado pelo cache corrompido e não pelo servidor. Você também deve observar que limpar o cache ajuda, mas não efetua logout no Android. Porém, no caso do iPhone, você será desconectado. Dito isso, aqui estão as etapas a seguir:

Para Android:

Pressione e segure o aplicativo Cash. Agora, toque em Informações do aplicativo ou no botão (i). Role para baixo e toque em Uso de armazenamento. Agora, toque em Limpar Cache. Se desejar, você também pode limpar os dados, mas terá que fazer login novamente.

6. Desinstale e reinstale o aplicativo Cash

Desinstalar e reinstalar o Cash App é a próxima grande solução que você pode executar para resolver seu problema de desbloqueio do cartão. Você pode seguir as mesmas etapas da atualização. No entanto, recomendamos que após a desinstalação, aguarde alguns minutos antes de instalá-lo novamente.

Quando tudo estiver concluído, abra o Cash App e verifique se você consegue desbloquear seu cartão ou não. Se o problema ainda persistir, prossiga com a próxima correção.

7. Altere o PIN de desbloqueio do seu cartão

O PIN de desbloqueio do cartão no Cash App também é conhecido como PIN de segurança. Este PIN, quando inserido corretamente, permite acessar seu cartão e desbloqueá-lo para uso online ou comercial. No entanto, se você não conseguir desbloquear o cartão no Cash App, é melhor redefinir ou alterar seu PIN. As próximas etapas irão ajudá-lo a fazer isso e lembre-se de que as etapas são sinônimos para iPhone e Android:

No seu Android ou iPhone, abra o Aplicativo de dinheiro. Em seguida, toque no seu Ícone de perfil. Agora, no menu Perfil, toque em privacidade e segurança. Agora você verá Alterar PIN do dinheiro. Toque nele. Você será solicitado a inserir seu número de celular registrado e ID de e-mail. Agora, você receberá uma senha única em seu e-mail e número de telefone. Por exemplo, no número de telefone você receberá 123 e no e-mail receberá 456. Na próxima etapa, insira ambos e altere seu PIN.

Agora, faça login no Cash App novamente e verifique se você consegue desbloquear seu cartão ou não. caso contrário, prossiga com a próxima correção.

8. Tente usar uma VPN ou pare completamente

Às vezes, uma VPN é a única opção que você pode usar se estiver fora de casa. No entanto, esta VPN também pode criar um problema para você se você usá-la regularmente. Curiosamente, se você estiver longe de sua casa ou país, o uso de uma VPN irá imitar sua localização, permitindo que você faça login com sucesso.

No entanto, se você estiver atualmente em sua casa e usando uma VPN para fins de segurança, é melhor desligá-la e tentar novamente.

Se nenhuma das correções for útil, a última opção que você tem é entrar em contato com o suporte ao cliente do Cash App. Eles serão capazes de identificar seu problema e resolvê-lo facilmente.

No entanto, lembre-se de que este não é um processo instantâneo. Talvez você precise esperar mais de 6 horas para entrar em contato com eles. Depois disso, você receberá um e-mail com seu ID de e-mail cadastrado. Quando eles entrarem em contato com você, conte-lhes todo o seu problema e você deverá obter a solução em breve.

LEIA TAMBÉM: