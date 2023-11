O cartão virtual é realmente seguro? Saiba como proteger as transações

Com o crescente aumento das compras online, impulsionado pelos consumidores em busca de conveniência, a segurança dessas transações tornou-se uma preocupação constante. O cenário de golpes e fraudes online levanta a questão: seria mais seguro optar pelo cartão virtual ao realizar compras na internet?

Segundo especialistas do TecMundo, a resposta é afirmativa. O cartão virtual, representando a versão digital do cartão de crédito ou débito, emerge como uma alternativa mais segura para transações online. O TecMundo destaca que essa modalidade oferece uma camada adicional de proteção, reduzindo os riscos associados a possíveis ataques cibernéticos e fraudes.

É seguro fazer compras com o cartão virtual?

A utilização do cartão virtual, conforme apontado pelo TecMundo, oferece aos consumidores a capacidade de gerar números de cartão exclusivos para transações específicas, minimizando as chances de exposição dos dados reais da conta. Essa estratégia, como ressaltado pelos especialistas do TecMundo, dificulta significativamente a ação de hackers e criminosos virtuais.

Como já dito anteriormente, hoje muitos cartões virtuais permitem gerar números de cartão exclusivos para transações específicas. Isso significa que, mesmo se os dados do cartão virtual forem comprometidos em uma transação, esses dados específicos não serão válidos para outras compras. É importante que os consumidores confiram com sua instituição de relacionamento se este serviço está disponível.

Além disso, alguns bancos e provedores de serviços financeiros oferecem a opção de definir limites de tempo e valor para os cartões virtuais. Isso impede que o cartão seja utilizado indevidamente após um certo período ou para transações acima de um determinado valor.

Os cartões virtuais são frequentemente gerenciados por meio de aplicativos bancários ou plataformas online, oferecendo aos usuários acesso imediato para visualizar, bloquear ou gerar novos cartões conforme necessário. Isso proporciona maior controle sobre as transações.

No entanto, mesmo com a segurança adicional proporcionada pelo cartão virtual, é crucial que os usuários permaneçam vigilantes e adotem práticas de segurança recomendadas pelas instituições financeiras. Evitar o compartilhamento indiscriminado de informações pessoais, utilizar conexões seguras ao realizar compras e manter softwares antivírus atualizados são medidas essenciais, segundo os especialistas do TecMundo, para garantir a proteção dos dados.



Você também pode gostar:

Entenda as diferenças dos serviços

O cartão físico e o cartão virtual são duas formas de representação de um mesmo meio de pagamento, geralmente associado a contas bancárias. No entanto, eles possuem algumas diferenças bastante significativas.

O cartão físico é uma peça de plástico com informações impressas, como número do cartão, nome do titular, data de validade e o código de segurança (CVV). Ele pode ser utilizado para transações presenciais em estabelecimentos que aceitam cartões, inserindo-o em máquinas de pagamento ou realizando pagamentos por aproximação.

Já o cartão virtual é uma representação digital das informações do cartão, geralmente disponível em aplicativos móveis ou serviços online. Essa modalidade de pagamento é utilizada principalmente para transações online, como compras em sites e aplicativos.

É importante ressaltar que ambos os tipos de cartão estão sujeitos aos mesmos padrões de segurança e são vinculados à mesma conta bancária. Desse modo, a escolha entre o cartão físico e o cartão virtual muitas vezes depende das necessidades do usuário e do contexto de uso, sendo comum que as pessoas utilizem ambas as formas de cartão para diferentes finalidades.