O chef famoso Michael Chiarello morreu de reação alérgica fatal

Michael Chiarello um chef famoso, morreu de uma reação alérgica que desencadeou uma cadeia fatal de eventos… de acordo com o legista.

A causa oficial da morte da ex-estrela de “Food Network” é uma reação alérgica que resultou em choque anafilático, levando a um ataque cardíaco … disse o legista do condado de Napa ao TMZ.

Como informamos… Michael morreu Outubro 7 no Queen of the Valley Medical Center em Napa, onde foi hospitalizado devido a uma reação alérgica.