O cofundador da Apple, Steve Wozniak, no Hospital da Cidade do México com Vertigo

Steve Wozniak foi hospitalizado na Cidade do México depois de adoecer e sofrer o que parece ser vertigem… apurou o TMZ.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Woz fez um discurso na quarta-feira na Cidade do México, no Fórum Mundial de Negócios, após o qual disse à esposa que estava dizendo que estava “se sentindo estranho”. Ele então começou a apresentar sintomas que alarmaram sua esposa, que disse que ele precisava ir ao hospital.

Disseram-nos que o cofundador da Apple, de 73 anos, resistiu, dizendo que ficaria bem, mas sua esposa persistiu e finalmente insistiu que ele fosse ao hospital.

No momento da postagem, fomos informados de que Steve está no pronto-socorro de um hospital da Cidade do México, onde os médicos estão realizando exames.

Várias pessoas da equipe de Steve estão voando dos EUA para a Cidade do México em um jato particular, para ver em primeira mão o que está acontecendo com ele e levá-lo de volta aos EUA para tratamento adicional, se necessário.

Woz tem viajado muito ultimamente, mas não está claro se o cansaço teve algum papel na emergência médica.