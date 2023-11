O comediante Bill Burr reage à esposa rejeitando Donald Trump em momento viral do UFC 295

O comediante Bill Burr de alguma forma acabou no meio de uma polêmica depois que sua esposa, a atriz Nia Renee Hill, foi flagrada fazendo uma saudação de dois dedos ao ex-presidente Donald Trump no UFC 295.

O incidente se desenrolou depois que Trump se sentou ao lado da jaula para o evento no Madison Square Garden, flanqueado pelo CEO do UFC, Dana White, Kid Rock e pela personalidade conservadora da mídia Tucker Carlson. Enquanto Trump cumprimentava a multidão, Hill simultaneamente levantou o dedo médio e dirigiu-se ao favorito republicano para as eleições presidenciais de 2024.

Durante uma aparição em O programa do rico EisenBurr reagiu à enxurrada de atenção que sua esposa recebeu depois que o clipe dela se afastando de Trump se tornou viral.

“Eu amo minha esposa. Você sabe qual é a sua posição com ela”, disse Burr. “O cara entrou na arena, todo mundo aplaudiu, ela mostrou o dedo, ninguém foi preso. É por isso que este país é ótimo. Todos se expressaram. Podemos todos ser adultos?

De acordo com Burr, toda a altercação realmente parecia muito barulho por nada, especialmente considerando que Trump apareceu em um card do UFC cheio de fãs de luta, em vez de um comício político repleto de seus apoiadores mais leais.

“Não sei sobre você, mas eu vim lá para ir às lutas”, disse Burr. “Eu não sabia que iria à Convenção Nacional Republicana.”

Independentemente do alvoroço em torno do incidente, Burr obviamente apoiou sua esposa, chamando-a de “hilária” por suas ações, ao mesmo tempo em que atirou nos ofendidos apoiadores de Trump.

“É como aqueles caras do Trump – eles sempre dizem, ‘Seus flocos de neve, malditos sejam seus sentimentos’ e tudo mais, e então você zomba de Trump e eles dizem, ‘Oh meu Deus, isso é tão desrespeitoso!’ ” Burr disse.

Engraçado, Burr e sua esposa compareceram ao UFC 295 como convidados de White, que já elogiou seu compatriota de Massachusetts no passado e até promoveu sua aparição no Festival de Comédia de Nova York, que aconteceu uma semana antes do card da luta.