O coreógrafo da Eras Tour fala sobre as coreografias favoritas de Taylor Swift e seu “cara legal”, Travis Kelce

EUSe você já se perguntou sobre as danças favoritas de Taylor Swift durante sua Eras Tour, você terá uma surpresa! O coreógrafo da turnê, Mandy Moorederramou o feijão para Página seis nas principais escolhas do cantor.

Moore foi jurado convidado no Dancing with the Stars da ABC no episódio mais recente dedicado a Taylor Swift música.

Moore revela a coreografia favorita de Swift em Eras

de Swift amor pelo “Vigilante [S-t]” a rotina, caracterizada por seus movimentos sensuais de cadeira, ocupa o centro das atenções.

“Ooh, quero dizer, ela me disse que realmente ama ‘Vigilante [S-t],’tipo, ela realmente ama esse!,” Moura disse.

“E eu acho que ela realmente gosta de fazer ‘Willow’, o tipo de bruxa. Ela também gosta muito.”

Expressando sua alegria, Moura compartilhado de Swift agradecimento pelo trabalho árduo colocado na coreografia.

“Meu coração fica muito feliz em saber o quanto ela está grata”,Moura adicionado.

Rápidode acordo com Mourarealmente gosta de realizar esses movimentos noite após noite.

O processo criativo por trás da enorme turnê mundial, que começou em março, foi descrito como “incrível.”

Moura admirado de Swift música, visão e o esforço colaborativo que tornaram a turnê um sucesso.

Apesar dos desafios, Moura enfatizou como cada dia no trabalho era incrível.

O que diferencia a experiência do Eras Tour? Moura destacado de Swift natureza realista.

No meio da grandiosidade dos enormes estádios, Rápido permanece acessível, sentado no palco e praticando como qualquer outro artista dedicado ao seu ofício.

Moore aprova o relacionamento de Swift com Travis Kelce

Quanto a de Swift novo romance com a estrela da NFL Travis Kelce, Moura deu-lhe o selo de aprovação.

“Eu amo Taylor, e se ela está feliz, estou feliz. Ele parece um cara legal,”Moura exclamou.

Apesar de não ter todos os detalhes, Mouracomo os fãs, apoia de Swift felicidade.

de Swift influência estendida a “Dançando com as estrelas,” onde Moore atuou como jurado convidado durante o recente “Noite de Taylor Swift.”

Quando questionado sobre de Swift performances favoritas em potencial, Moura elogiado Ariana Madix rumba para “Verão cruel” e Jason Mraz Tango argentino para “Não me culpe.”

A noite terminou com uma eliminação, e Moura expressou tristeza por Harry Jowsey deixando a competição.

“Ele estava tomando todas as notas e estou chateado por ele”,Moura disse.