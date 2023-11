O dia mágico de Leo Messi na Disney World com a família em meio à derrota nos playoffs da MLS

euionel Messi está passando férias merecidas na Flórida depois de seu primeiro ano longe da principal competição do mundo futebol na Europa. De longe; A agenda da MLS está bem mais tranquila e ele tem mais tempo para curtir a família. Prova disso é que ele foi visto acompanhado da esposa Antonela Rocuzzo e dos filhos Thiago, Mateo e Ciro, entrando no Disney World Resort, em Orlando, na Flórida, em meio a uma verificação de segurança.

O Messis chegou usando chapéus e moletons, vigiado apenas por seguranças e alguns auxiliares e, embora tentassem, sua presença não passou despercebida entre os presentes, que pararam para tirar uma foto com eles.

Embora já seja mais conhecido na Flórida desde sua chegada ao Inter Miami no verão, Messi ainda tem alguma privacidade morando nos Estados Unidos, há muitas pessoas que não o reconhecem.

Seu desempenho com Inter Miami vem ganhando notoriedade nos Estados Unidos, ele está se tornando cada vez mais reconhecido ganhando popularidade e, provavelmente nos próximos meses, será praticamente impossível para ele ter um momento em família como o que teve neste sábado.

Depois de ficar de fora dos playoffs da MLS Leo está praticamente livre durante o resto do anoapós a recente Data FIFA com a Seleção Argentina, ele estará livre até o reinício da temporada de futebol de 2024 nos Estados Unidos em meados de janeiro para a pré-temporada com o Inter iniciar sua temporada no final de fevereiro, então é provável que ele o faça. continuar aproveitando o tempo livre com sua família.

Enquanto isso, Leo terá tempo para relaxar um pouco, ao contrário da Europa, onde as férias de inverno são muito mais curtas e o nível de procura é muito mais elevado. Assim ele poderá até desenvolver um nível físico melhor e sem enfermidades, para iniciar a temporada, aos 36 anos.